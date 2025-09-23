24 Sentyabr 2025
AZ

"Şərait olmadığından Gürcüstanda məşq edirik" – Federasiya prezidentinin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

Digər
Müsahibə
23 Sentyabr 2025 16:00
111
"Şərait olmadığından Gürcüstanda məşq edirik" – Federasiya prezidentinin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

Heç kimə sirr deyil ki, Azərbaycanda təkcə olimpiya deyil, həm də qeyri-olimpiya idman növləri inkişaf edir. Gənclər və İdman Nazirliyi bu federasiyalara heç bir fərq qoymadan dəstək göstərir. Həmin federasiyalardan biri də Azərbaycan Motosiklet İdmanı Federasiyası, daha sadə desək, motoidman federasiyasıdır.

İdman.biz yaxın vaxtlarda adıçəkilən federasiyaya rəhbər təyin olunan Fuad Bağırovla müsahibəni təqdim edir:

- Federasiyaya rəhbərliyinizin üzərindən 100 gündən bir qədər artıq vaxt keçib. Adətən siyasətdə bu müddət hesabat dövrü kimi qəbul olunur. Maraqlıdır, sizdə vəziyyət necədir? Fəxr edə biləcəyiniz məqamlar varmı?

- Açığı, mənə bir az da vaxt versəydiniz, daha yaxşı olardı (gülür). Sadəcə, yaxın aylarda həyata keçirməyi düşündüyümüz bir neçə ideya var. Amma hələ onlar yalnız kağız üzərində olduğu üçün indidən açıqlamağa risk etmirəm. Bununla belə, fəxr etməyə əsas var. Bu il mayın 30-da bu vəzifəyə təsdiqləndikdən sonra mənim əsas məqsədim Azərbaycanda bu idman növünü yenidən dirçəltmək oldu. Çünki artıq iyirmi ildən çoxdur ki, federasiya demək olar fəaliyyət göstərmirdi. Biz isə, necə deyərlər, qollarımızı çırmayıb işə başladıq.

- Hazırda işləriniz necə gedir?

- Hazırda bizim üç idmançımız var ki, onlar beynəlxalq yarışlarda tam rəqabət apara biləcək səviyyədədirlər. Onlardan biri Anar Məmmədov Gürcüstanda keçirilən yarışlarda iki medal qazanıb: sportbayk (idman motosikleti) üzrə gümüş və qızıl medal. Bundan başqa, ondan artıq gənc idmançımız var ki, onları, belə desək, sınayırıq, hazırlayırıq.

- Bəs qadınlardan ibarət komanda?

- Hələ yoxdur.

- Bəs məşqlər üçün yeriniz varmı? Axı, bizim yeganə motodromumuz artıq uzun illərdir fəaliyyət göstərmir.

- Motokros üzrə idmançılarımız Badamdarda məşq edirlər. Mototreklə bağlı isə ölkəmizdə belə şəraitin tam olmaması səbəbindən Gürcüstanın Rustavi şəhərinə üz tutmuşuq. Orada yaxşı bir mototrek var. Bizim üçün ən yaxın yer elə oradır.

Vüqar Vüqarlı
İdman.biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İdman TV-ni daha bir tanınmış şərhçi tərk etdi - Telekanalda nə baş verir?
23 Sentyabr 18:11
Digər

İdman TV-ni daha bir tanınmış şərhçi tərk etdi - Telekanalda nə baş verir?

O, əlavə edib ki, əgər orada yaxşı şərait və mühit olsaydı, heç kim getməzdi
III MDB Oyunları zamanı azarkeşlər üçün fan zonalar qurulacaq - FOTO
23 Sentyabr 15:37
Digər

III MDB Oyunları zamanı azarkeşlər üçün fan zonalar qurulacaq - FOTO

III MDB Oyunları bu il sentyabrın 28-dən oktyabrın 8-dək Azərbaycanın yeddi şəhərində keçiriləcək
AMADA rəsmisi beynəlxalq tədbirdə
23 Sentyabr 14:04
Digər

AMADA rəsmisi beynəlxalq tədbirdə

Gündəlikdə Qrupun prioritet sahələrinin nəzərdən keçirilməsi, yaxınlarda keçirilmiş sorğunun nəticələri və fəaliyyət planı ilə bağlı müzakirələr yer alıb
Dünya çempionu naməlum xəstəlikdən əziyyət çəkir
23 Sentyabr 08:10
Digər

Dünya çempionu naməlum xəstəlikdən əziyyət çəkir

Həkimlər onun xəstəliyini tapa bilmirlər
“Qızıl top”un tarixində əsas məqamlar - Mükafat bir dəfə oğurlanıb
22 Sentyabr 17:20
Digər

“Qızıl top”un tarixində əsas məqamlar - Mükafat bir dəfə oğurlanıb

Mükafatın hazırlanması təxminən 6 ay və 100 saat iş tələb edir
Beynəlxalq yarışlar üzrə HƏFTƏNİN İDMAN AFİŞASI
22 Sentyabr 16:04
Digər

Beynəlxalq yarışlar üzrə HƏFTƏNİN İDMAN AFİŞASI

Sentyabrın 22-28-də müxtəlif idman növləri üzrə yarışlar təşkil olunacaq

Ən çox oxunanlar

AFFA millinin yeni baş məşqçisini müəyyənləşdirdi - EKSKLÜZİV - VİDEO
23 Sentyabr 12:26
Futbol

AFFA millinin yeni baş məşqçisini müəyyənləşdirdi - EKSKLÜZİV - VİDEO

Yeni baş məşqçinin adı rəsmi olaraq açıqlanacaq
“Qarabağ”dan darmadağın, "Neftçi"dən ilk qələbə - VİDEO
21 Sentyabr 21:27
Futbol

“Qarabağ”dan darmadağın, "Neftçi"dən ilk qələbə - VİDEO

Bu gün Misli Premyer Liqasında V tura yekun vurulub
Usman Dembele "Qızıl top" mükafatını qazandı - VİDEO
23 Sentyabr 00:50
Dünya futbolu

Usman Dembele "Qızıl top" mükafatını qazandı - VİDEO

Dembele mövsümün ən yaxşısıdır

"Formula-1": Maks Ferstappen ikinci dəfə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
21 Sentyabr 16:46
Formula 1

"Formula-1": Maks Ferstappen ikinci dəfə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Azərbaycan Qran-prisinə yekun vurulub