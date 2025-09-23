24 Sentyabr 2025
AZ

III MDB Oyunları zamanı azarkeşlər üçün fan zonalar qurulacaq - FOTO

Digər
Xəbərlər
23 Sentyabr 2025 15:37
54
III MDB Oyunları zamanı azarkeşlər üçün fan zonalar qurulacaq - FOTO

Azərbaycanda keçiriləcək III MDB Oyunları çərçivəsində Gəncə və Qəbələ şəhərlərində azarkeşlər üçün fan zonalar təşkil olunacaq.

İdman.biz xəbər verirki, Gəncədə əyləncə zonası şəhərin İcra Hakimiyyəti binasının qarşısında, Qəbələdə isə Heydər Əliyev parkında qurulacaq.

Fan zonalar həm yerli sakinlər, həm də qonaqlar üçün idman, əyləncə və mədəni proqramlarla zəngin bir məkan olacaq.

Əyləncə zonalarının konseptinə səhnə, interaktiv oyun zonaları, foto zonalar, maskotlarla görüşlər, qida və içki stendləri, uşaq və incəsənət küncü, idman zonası, eləcə də DJ və musiqi proqramları daxildir.

Proqram gün ərzində müxtəlif saatlara bölünəcək. Fan zonalar səhər saatlarından gecə saatlarınadək davamlı olaraq hər kəsə bayram ab-havası yaşadacaq.

Qeyd edək ki, III MDB Oyunları bu il sentyabrın 28-dən oktyabrın 8-dək Azərbaycanın yeddi şəhərində – Gəncə, Yevlax, Mingəçevir, Qəbələ, Şəki, Göygöl və Xankəndidə təşkil olunacaq. Yarışın açılış mərasimi sentyabrın 28-də, bağlanış mərasimi isə oktyabrın 8-də Gəncə şəhər stadionunda baş tutacaq.

İdman.biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İdman TV-ni daha bir tanınmış şərhçi tərk etdi - Telekanalda nə baş verir?
23 Sentyabr 18:11
Digər

İdman TV-ni daha bir tanınmış şərhçi tərk etdi - Telekanalda nə baş verir?

O, əlavə edib ki, əgər orada yaxşı şərait və mühit olsaydı, heç kim getməzdi
"Şərait olmadığından Gürcüstanda məşq edirik" – Federasiya prezidentinin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ
23 Sentyabr 16:00
Digər

"Şərait olmadığından Gürcüstanda məşq edirik" – Federasiya prezidentinin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

Fuad Bağırov bildirib ki, sadəcə, yaxın aylarda həyata keçirməyi planlaşdırdıqları bir neçə ideya var
AMADA rəsmisi beynəlxalq tədbirdə
23 Sentyabr 14:04
Digər

AMADA rəsmisi beynəlxalq tədbirdə

Gündəlikdə Qrupun prioritet sahələrinin nəzərdən keçirilməsi, yaxınlarda keçirilmiş sorğunun nəticələri və fəaliyyət planı ilə bağlı müzakirələr yer alıb
Dünya çempionu naməlum xəstəlikdən əziyyət çəkir
23 Sentyabr 08:10
Digər

Dünya çempionu naməlum xəstəlikdən əziyyət çəkir

Həkimlər onun xəstəliyini tapa bilmirlər
“Qızıl top”un tarixində əsas məqamlar - Mükafat bir dəfə oğurlanıb
22 Sentyabr 17:20
Digər

“Qızıl top”un tarixində əsas məqamlar - Mükafat bir dəfə oğurlanıb

Mükafatın hazırlanması təxminən 6 ay və 100 saat iş tələb edir
Beynəlxalq yarışlar üzrə HƏFTƏNİN İDMAN AFİŞASI
22 Sentyabr 16:04
Digər

Beynəlxalq yarışlar üzrə HƏFTƏNİN İDMAN AFİŞASI

Sentyabrın 22-28-də müxtəlif idman növləri üzrə yarışlar təşkil olunacaq

Ən çox oxunanlar

AFFA millinin yeni baş məşqçisini müəyyənləşdirdi - EKSKLÜZİV - VİDEO
23 Sentyabr 12:26
Futbol

AFFA millinin yeni baş məşqçisini müəyyənləşdirdi - EKSKLÜZİV - VİDEO

Yeni baş məşqçinin adı rəsmi olaraq açıqlanacaq
“Qarabağ”dan darmadağın, "Neftçi"dən ilk qələbə - VİDEO
21 Sentyabr 21:27
Futbol

“Qarabağ”dan darmadağın, "Neftçi"dən ilk qələbə - VİDEO

Bu gün Misli Premyer Liqasında V tura yekun vurulub
Usman Dembele "Qızıl top" mükafatını qazandı - VİDEO
23 Sentyabr 00:50
Dünya futbolu

Usman Dembele "Qızıl top" mükafatını qazandı - VİDEO

Dembele mövsümün ən yaxşısıdır

"Formula-1": Maks Ferstappen ikinci dəfə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
21 Sentyabr 16:46
Formula 1

"Formula-1": Maks Ferstappen ikinci dəfə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Azərbaycan Qran-prisinə yekun vurulub