24 Sentyabr 2025
AZ

Bispinq: "Oliveyranın Fiziyevin əvəzinə Qamrotla döyüşməsi ona sərf edir"

MMA
Xəbərlər
23 Sentyabr 2025 23:25
71
Bispinq: "Oliveyranın Fiziyevin əvəzinə Qamrotla döyüşməsi ona sərf edir"

Keçmiş UFC çempionu Maykl Bispinq əmindir ki, Çarlz Oliveyra Mateuş Qamrotla döyüşdən imtina etməyəcək.

Rafael Fiziyevin zədəsi səbəbindən Çarlz Oliveyra Rio-de-Janeyrodakı UFC turnirində rəqibsiz qalıb. İdman.biz-in məlumatına görə, polşalı yüngülçəkili döyüşçü Mateuş Qamrot Fiziyevin əvəzinə döyüşməyə razılaşıb.

Maykl Bispinq bu variantın hətta braziliyalı üçün də əlverişli olduğunu qeyd edib. Britaniyalıya görə, Qamrotun nokaut gücü yoxdur, yəni Oliveyranın İliya Topuriya ilə olduğu kimi təkrar məğlubiyyət riski xeyli aşağıdır.

"Çarlzın bundan imtina etməsini təsəvvür edə bilmirəm. UFC-nin də buna etiraz edəcəyini düşünmürəm. Bu, təşkil edilməyə layiq böyük döyüşdür. Çarlz heç kimdən qorxmur, o, həmişə irəliləyir və erkən qələbələrə can atır. Qamrotun nokautla qalib gəlmə ehtimalı azdır və məhz bu Oliveyra üçün sərfəlidir", - Bispinq deyib.

İdman.biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İslam Mahaçev əfsanəvi restlerlə görüşüb - FOTO
23 Sentyabr 06:22
MMA

İslam Mahaçev əfsanəvi restlerlə görüşüb - FOTO

Don Fray MMA-nın ilk nümayəndələrindən biridir
Oliveyradan Fiziyevi əvəzləməkdən imtina edən rəqiblərinə SƏRT TƏNQİD
22 Sentyabr 08:20
MMA

Oliveyradan Fiziyevi əvəzləməkdən imtina edən rəqiblərinə SƏRT TƏNQİD

Braziliyalı idmançı onların cavabını səs-küy, bəhanə adlandırıb
Rafael Fizievdən Oliveira ilə döyüşdən çəkilməsinə MÜNASİBƏT
21 Sentyabr 09:41
MMA

Rafael Fizievdən Oliveira ilə döyüşdən çəkilməsinə MÜNASİBƏT

Döyüşçü bununla bağlı sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib
Polyak döyüşçü Rafael Fiziyevin əvəzinə Oliveyra ilə döyüşmək istəyir
21 Sentyabr 06:22
MMA

Polyak döyüşçü Rafael Fiziyevin əvəzinə Oliveyra ilə döyüşmək istəyir

Mateuş Qamrot Çarlz Oliveyra ilə döyüşməyə can atır
Aleks Pereira: "Artıq MMA tarixinə düşmüşəm"
20 Sentyabr 13:15
MMA

Aleks Pereira: "Artıq MMA tarixinə düşmüşəm"

Keçmiş UFC çempionu rusiyalı Maqomed Ankalayevə qarşı revanş öncəsi motivasiyasını açıqlayıb
Dünya çempionumuzda dopinq aşkarlandı
20 Sentyabr 10:55
MMA

Dünya çempionumuzda dopinq aşkarlandı

Nihad Quliyev həmin yarışda qızıl medal qazanıb

Ən çox oxunanlar

AFFA millinin yeni baş məşqçisini müəyyənləşdirdi - EKSKLÜZİV - VİDEO
23 Sentyabr 12:26
Futbol

AFFA millinin yeni baş məşqçisini müəyyənləşdirdi - EKSKLÜZİV - VİDEO

Yeni baş məşqçinin adı rəsmi olaraq açıqlanacaq
“Qarabağ”dan darmadağın, "Neftçi"dən ilk qələbə - VİDEO
21 Sentyabr 21:27
Futbol

“Qarabağ”dan darmadağın, "Neftçi"dən ilk qələbə - VİDEO

Bu gün Misli Premyer Liqasında V tura yekun vurulub
Usman Dembele "Qızıl top" mükafatını qazandı - VİDEO
23 Sentyabr 00:50
Dünya futbolu

Usman Dembele "Qızıl top" mükafatını qazandı - VİDEO

Dembele mövsümün ən yaxşısıdır

"Formula-1": Maks Ferstappen ikinci dəfə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
21 Sentyabr 16:46
Formula 1

"Formula-1": Maks Ferstappen ikinci dəfə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Azərbaycan Qran-prisinə yekun vurulub