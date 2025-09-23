Bispinq: "Oliveyranın Fiziyevin əvəzinə Qamrotla döyüşməsi ona sərf edir"

Keçmiş UFC çempionu Maykl Bispinq əmindir ki, Çarlz Oliveyra Mateuş Qamrotla döyüşdən imtina etməyəcək.
Rafael Fiziyevin zədəsi səbəbindən Çarlz Oliveyra Rio-de-Janeyrodakı UFC turnirində rəqibsiz qalıb. İdman.biz-in məlumatına görə, polşalı yüngülçəkili döyüşçü Mateuş Qamrot Fiziyevin əvəzinə döyüşməyə razılaşıb.
Maykl Bispinq bu variantın hətta braziliyalı üçün də əlverişli olduğunu qeyd edib. Britaniyalıya görə, Qamrotun nokaut gücü yoxdur, yəni Oliveyranın İliya Topuriya ilə olduğu kimi təkrar məğlubiyyət riski xeyli aşağıdır.
"Çarlzın bundan imtina etməsini təsəvvür edə bilmirəm. UFC-nin də buna etiraz edəcəyini düşünmürəm. Bu, təşkil edilməyə layiq böyük döyüşdür. Çarlz heç kimdən qorxmur, o, həmişə irəliləyir və erkən qələbələrə can atır. Qamrotun nokautla qalib gəlmə ehtimalı azdır və məhz bu Oliveyra üçün sərfəlidir", - Bispinq deyib.
İdman.biz