24 Sentyabr 2025
AZ

Mingəçevirə karate üzrə beynəlxalq turnir keçirilib

Karate
Xəbərlər
22 Sentyabr 2025 19:12
67
Mingəçevirə karate üzrə beynəlxalq turnir keçirilib

Mingəçevirdə "Olimpiya Ümidləri" beynəlxalq karate turniri təşkil olunub.

Bu barədə İdman.biz-ə Azərbaycan Karate Federasiyasının mətbuat xidmətindən bildirilib.

Yarış Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Karate Federasiyası və Avropa Karate Federasiyasının təqvim planına uyğun olaraq "Kür" Olimpiya İdman Tədris Mərkəzində baş tutub.

Turnirdə Azərbaycan, Türkiyə və Küveytdən ümumilikdə 300 idmançı uşaqlar, yeniyetmələr və gənclər arasında mübarizə aparıb. Komanda hesabında Azərbaycan birinci, Türkiyə ikinci, Küveyt isə üçüncü olub.

Açılış mərasimi Dövlət Himninin səsləndirilməsi və Vətən uğrunda şəhid olanların xatirəsinin bir dəqiqəlik sükutla yad edilməsi ilə başlayıb. Daha sonra Azərbaycan Karate Federasiyasının vitse-prezidenti, 8-ci dan qara kəmər sahibi Füzuli Musayev çıxış edərək idmançıları salamlayıb, federasiya prezidenti Ülvi Quliyevin salam və təbriklərini iştirakçılara çatdırıb.

Füzuli Musayev qeyd edib ki, ölkəmizdə idmana dövlət səviyyəsində göstərilən yüksək diqqət və qayğı nəticəsində Azərbaycan dünya idman xəritəsində öz layiqli yerini tutub. "Cənab Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə idman siyasəti uğurla həyata keçirilir, müasir idman infrastrukturu yaradılır, beynəlxalq yarışlara yüksək səviyyədə ev sahibliyi edilir. Bu gün ölkəmiz təkcə regionda deyil, bütün dünyada idman ölkəsi kimi tanınır", - deyə vitse-prezident vurğulayıb.

O, III MDB Oyunlarının məhz Azərbaycanda keçirilməsinin dövlətimizin idman sahəsində qazandığı etimadın göstəricisi olduğunu xüsusi diqqətə çatdırıb:

"MDB məkanında belə mötəbər yarışa ev sahibliyi etmək Azərbaycanın idman ənənələrinin gücləndiyini, ölkəmizin beynəlxalq arenada nüfuzunun artdığını bir daha nümayiş etdirir. Bu həm də Azərbaycan gəncliyinə, idmançılarımıza verilən dəyərin bariz nümunəsidir".

Füzuli Musayev çıxışının sonunda bütün iştirakçıları mübarizədə fəal olmağa, ədalətli oyun prinsiplərinə sadiq qalmağa çağırıb və idmançılara uğurlar arzulayıb.

O həmçinin qeyd edib ki, bu turnir III MDB Oyunlarına hazırlıq məqsədilə test xarakteri daşıyıb. Təşkilat Komitəsi sınaq xarakteri daşıyan yarışın yüksək səviyyədə keçirilməsi üçün böyük zəhmət sərf edib və üzərinə düşən vəzifələrin öhdəsindən layiqincə gəlib.

Qalib və mükafatçılar federasiya tərəfindən xüsusi hazırlanmış medal və diplomlarla təltif olunublar. Yarışı beynəlxalq dərəcəli hakimlərlə yanaşı, respublika dərəcəli hakimlər də idarə ediblər. Ümumilikdə turnirdə 23 hakim fəaliyyət göstərib.

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Karate yığmasının baş məşqçisi: "Qadınlarda yalnız bir idmançıdan real gözlənti var"
23 Sentyabr 15:22
Karate

Karate yığmasının baş məşqçisi: "Qadınlarda yalnız bir idmançıdan real gözlənti var"

Şahin Atamov yarışla bağlı İdman.biz-ə özəl açıqlama verib
Karate üzrə millimizin baş məşqçisi: "Qurban Qurbanova heykəl qoymaq lazımdır!"
17 Sentyabr 19:41
Karate

Karate üzrə millimizin baş məşqçisi: "Qurban Qurbanova heykəl qoymaq lazımdır!"

Şahin Atamov "Benfika" üzərində qələbəni şərh edərkən emosiyalarını saxlamayıb
Rumıniyada yüksək nəticələr qazanan karateçilərimiz Vətənə dönüb - FOTO
16 Sentyabr 15:31
Karate

Rumıniyada yüksək nəticələr qazanan karateçilərimiz Vətənə dönüb - FOTO

Gənc karateçilərimizi federasiya rəsmisi, idmançıların ailə üzvləri və idman azarkeşləri qarşılayıblar
Azərbaycan karateçiləri Avropa birinciliyində uğur qazanıblar
15 Sentyabr 20:04
Karate

Azərbaycan karateçiləri Avropa birinciliyində uğur qazanıblar

Rumıniyada qocyu-ryu üslubu üzrə Avropa karate çempionatı keçirilib
Şotokan karate üslubu üzrə ölkə çempionatı keçirilib - FOTO
15 Sentyabr 15:37
Karate

Şotokan karate üslubu üzrə ölkə çempionatı keçirilib - FOTO

Yarışda 400-ə qədər idmançı gücünü sınayıb
Azərbaycan karateçisi: "Finalda ani səhv qərar səbəbindən uduzdum"
9 Sentyabr 13:56
Karate

Azərbaycan karateçisi: "Finalda ani səhv qərar səbəbindən uduzdum"

Hüseyn Məmmədli qarşıdakı planlar barədə danışıb

Ən çox oxunanlar

AFFA millinin yeni baş məşqçisini müəyyənləşdirdi - EKSKLÜZİV - VİDEO
23 Sentyabr 12:26
Futbol

AFFA millinin yeni baş məşqçisini müəyyənləşdirdi - EKSKLÜZİV - VİDEO

Yeni baş məşqçinin adı rəsmi olaraq açıqlanacaq
“Qarabağ”dan darmadağın, "Neftçi"dən ilk qələbə - VİDEO
21 Sentyabr 21:27
Futbol

“Qarabağ”dan darmadağın, "Neftçi"dən ilk qələbə - VİDEO

Bu gün Misli Premyer Liqasında V tura yekun vurulub
Usman Dembele "Qızıl top" mükafatını qazandı - VİDEO
23 Sentyabr 00:50
Dünya futbolu

Usman Dembele "Qızıl top" mükafatını qazandı - VİDEO

Dembele mövsümün ən yaxşısıdır

"Formula-1": Maks Ferstappen ikinci dəfə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
21 Sentyabr 16:46
Formula 1

"Formula-1": Maks Ferstappen ikinci dəfə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Azərbaycan Qran-prisinə yekun vurulub