24 Noyabr 2025
AZ

Cüdo üzrə yeniyetmələr arasında liqa yarışının IV turu start götürüb - FOTO

Cüdo
Xəbərlər
22 Noyabr 2025 17:51
70
Cüdo üzrə yeniyetmələr arasında liqa yarışının IV turu start götürüb - FOTO

Cüdo üzrə U-14 yeniyetmələr arasında Liqa yarışının IV turu start götürüb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Cüdo Federasiyası məlumat yayıb.

Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində keçirilən yarışın ilk günündə doqquz çəki dərəcəsində mükafatçılar bəlli olub.

İki gün davam edəcək turnirə 88 klub və idman cəmiyyətindən ümumilikdə 18 çəki dərəcəsində 485 idmançı (392 oğlan, 93 qız) qatılıb.

Qeyd edək ki, bu, U-14 Liqa yarışlarının son turudur. Turnirin yekununda idmançıların reytinq siyahısı formalaşacaq.

İlk günün medalçılarını təqdim edirik:

Oğlanlar

38 kq

1. Muhəmməd Eyvazlı (ROİL)

2. Zakir Məhərrəmov (RKİM)

3. Abdullah Xudiyev (Bakı şəhəri 8 nömrəli İOEUGİM PHŞ)

3. Tunar Hacılı (RKİM)

46 kq

1. Bəhram Mehdi (Bakı şəhəri 2 nömrəli RİOEUGİM PHŞ)

2. Kamal Həsənli (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)

3. Məhəmməd Səfərov (Bakı şəhəri 10 nömrəli UGİM PHŞ)

3. Qədir Vəliyev (Ordu İdman Klubu)

55 kq

1. Yusif Şahverdili (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)

2. Nurlan Sadıqlı (TM Cüdo Klubu)

3. Əli Mustafazadə (Sumqayıt şəhəri 1 nömrəli İOEUGİŞM PHŞ)

3. Yusif Qurbanov (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)

66 kq

1. David Səmədov (Balakən OİK)

2. Yaqub Əliyev (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)

3. Ramal Cəfərli (Sumqayıt şəhəri İOEUGİM)

3. Rəsul Əliyev (Bakı şəhəri 8 nömrəli İOEUGİM PHŞ)

Qızlar

36 kq

1. Fəridə Rəhimli (Naftalan UGİM)

2. Ləman Bağırova (Naxçıvan UGİM)

3. Gülay Ağayeva (AHİTA)

3. Mələk Şahmuratova (Bakı şəhəri 8 nömrəli İOEUGİM PHŞ)

44 kq

1. Ayla Məmmədli (AHİTA)

2. Nərmin Niftalizadə (Şuşa UGİM)

3. Məsumə Təhməzli (Bakı şəhəri 8 nömrəli İOEUGİM PHŞ)

3. Fatimə Əli (Olp-Par Sumqayıt)

52 kq

1. Naziləzəhra Rüstəmli (ACF)

2. Yelena Tekiç (ACF)

3. Gülay Nəsirova (Mingəçevir UGİM)

3. Sevinc Məmmədzadə (Neftçi İK)

63 kq

1. Məleykə Əsədova (Şahin 313 İK)

2. Zümrüd Əliyeva (RKİM)

3. Rəfiqə Ələkbərova (Judo Club 2012)

3. Yağmur Əlizadə (Rafiqoğlu İK)

+70 kq

1. Mina Cəbrayılzadə (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)

2. Rəhimə İsmiəliyeva (Bakı şəhəri 8 nömrəli İOEUGİM PHŞ)

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Cüdo üzrə yeniyetmələr arasında Liqa yarışının sonuncu turu start götürüb
20:49
Cüdo

Cüdo üzrə yeniyetmələr arasında Liqa yarışının sonuncu turu start götürüb

Bu, U-17 Liqa yarışlarının son turudur
“Bakıda keçiriləcək dünya çempionatında yenidən olmaq istərdim” - Tanınmış yapon cüdoçunun İDMAN.BİZ-ə EKSKLÜZİV MÜSAHİBƏSİ
12:55
Cüdo

“Bakıda keçiriləcək dünya çempionatında yenidən olmaq istərdim” - Tanınmış yapon cüdoçunun İDMAN.BİZ-ə EKSKLÜZİV MÜSAHİBƏSİ

Tanınmış yapon cüdoçu Soiçi Haşimoto karyerasını başa vurduğunu elan edib
Bakıda keçirilən 14 yaşadək yeniyetmə cüdoçular arasında liqa yarışına yekun vurulub - FOTO
23 Noyabr 18:00
Cüdo

Bakıda keçirilən 14 yaşadək yeniyetmə cüdoçular arasında liqa yarışına yekun vurulub - FOTO

Turnirin son günündə daha 9 çəki dərəcəsində mükafatçılar müəyyənləşib
Yeniyetmə cüdoçularımız Asiya Kubokunda iki medal qazanıblar - FOTO
20 Noyabr 21:42
Cüdo

Yeniyetmə cüdoçularımız Asiya Kubokunda iki medal qazanıblar - FOTO

Məhəmmədəli Hüsiyev gümüş, Devid Mahmudov isə bürünc medal qazanıb.
Cüdo millimiz Yaponiyada təlim-məşq toplanışındadır - FOTO
20 Noyabr 01:03
Cüdo

Cüdo millimiz Yaponiyada təlim-məşq toplanışındadır - FOTO

Düşərgə çərçivəsində millimizin üzvləri texniki və taktiki elementlər üzərində çalışırlar
Məşqçisi Hidayət Heydərov barədə: “O, Azərbaycan xalqına və Prezidentimizə söz verib”
19 Noyabr 23:35
Cüdo

Məşqçisi Hidayət Heydərov barədə: “O, Azərbaycan xalqına və Prezidentimizə söz verib”

Həsənov idmançının Paris Yay Olimpiya Oyunlarından sonra medal qazana bilməməsinin səbəbini açıqlayıb

Ən çox oxunanlar

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Turan Tovuz” oyunu bərabərliklə yekunlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO
22 Noyabr 16:55
Futbol

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Turan Tovuz” oyunu bərabərliklə yekunlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura noyabrın 23-də yekun vurulacaq
Samir Abbasov istefası ilə bağlı: “İndiyədək arxamda kim olub ki?” - YENİLƏNİB + VİDEO
13:10
Futbol

Samir Abbasov istefası ilə bağlı: “İndiyədək arxamda kim olub ki?” - YENİLƏNİB + VİDEO

47 yaşlı mütəxəssis “Neftçi” haqqında danışmaq istəmədiyini bildirib
VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının bağlanış mərasimi keçirilib - YENİLƏNİB
21 Noyabr 23:32
Digər

VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının bağlanış mərasimi keçirilib - YENİLƏNİB

Azərbaycan yarışda 20 növdə 174 idmançı ilə təmsil olub
Dünya çempionatı: Şahmat üzrə millimizin yarımfinaldakı rəqibi müəyyənləşib
22 Noyabr 03:04
Şahmat

Dünya çempionatı: Şahmat üzrə millimizin yarımfinaldakı rəqibi müəyyənləşib

Digər yarımfinalda FIDE komandası Çinlə qarşılaşacaq