Qarabağ atları Əbu-Dabidə BƏƏ-nin Milli Günü tədbirində nümayiş etdirilib - VİDEO

Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) yaranmasının 54-cü ildönümünə həsr olunmuş təntənəli mərasimdə Azərbaycan mədəniyyətinin təqdimatı böyük maraqla qarşılanıb.

İdman.biz xəbər verir ki, tədbirdə Qarabağ atlarının şouları, milli musiqi və rəqslər tamaşaçılarda dərin təəssürat yaradıb, tədbirin atmosferinə unudulmaz rəng qatıb.

Təntənəli mərasimdə Azərbaycan heyətinin nümayişi böyük maraqla qarşılanmış və tamaşaçılar tərəfindən gurultulu alqışlarla müşayiət olunub. Xüsusilə diqqət çəkən məqamlardan biri - BƏƏ Prezidenti Şeyx Məhəmməd bin Zayed ən-Nəhyanın da tədbirdə şəxsi iştirakı olub.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

