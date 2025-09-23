24 Sentyabr 2025
Alina Kabayevanın akademiyası III MDB Oyunlarında iştirak edəcək

Gimnastika
Xəbərlər
23 Sentyabr 2025 16:30
Bədii gimnastika üzrə Olimpiya çempionu Alina Kabayevanın “Nebesnaya qratsiya” bədii gimnastika akademiyası III MDB Oyunlarında iştirak edəcək.

İdman.biz xəbər verir ki, bədii gimnastikaya həsr olunmuş dünyanın yeganə çoxformatlı məkanının rusiyalı gimnastları Şəki şəhərindəki Olimpiya İdman Kompleksinin arenasında öz bacarıqlarını nümayiş etdirəcəklər.

Xatırladaq ki, III MDB Oyunları 28 sentyabr - 8 oktyabr 2025-ci il tarixlərində Azərbaycanın yeddi şəhərində – Gəncə, Yevlax, Mingəçevir, Qəbələ, Şəki, Göygöl və Xankəndidə keçiriləcək. Açılış və bağlanış mərasimləri Gəncə şəhər stadionunda olacaq.

