Şəkidə III MDB Oyunları öncəsi sınaq yarışı keçirildi - FOTO

23 Sentyabr 2025 16:51
Şəkidə III MDB Oyunları öncəsi sınaq yarışı keçirildi - FOTO

Şəkidə bədii gimnastika üzrə III MDB Oyunlarının sınaq xarakterli yarışı təşkil olunub.

İdman.biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Gimnastika Federasiyası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, 20-21 sentyabrda Olimpiya İdman Kompleksində keçirilən 30-cu ölkə birinciliyində 13 klubdan 130 gimnast çıxış edib.

İdmançılar balacalar, yeniyetmələr və gənclər yaş kateqoriyalarında halqa, top, lent və gürzlərlə proqramlarını nümayiş etdiriblər.

Nəticələr:

- Balacalar arasında Leyli Qayıblı, Zeynəb İsmayılova və Mira Özel birincilik qazanıblar.

- Yeniyetmələrdə Amina Novruzova və Gülnur Məmmədli qızıl medal əldə ediblər.

- Gənclərin yarışında isə Azadə Atakişiyeva qalib olub.

- Qrup hərəkətlərində də “Ocaq Sport” klubu üstünlüyü ələ keçirərək çoxnövçülük və 5 ip proqramında bütün mükafat yerlərini tutub.

