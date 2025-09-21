24 Sentyabr 2025
AZ

"Formula-2" pilotu: "Bakıdakı yarış mənim üçün mükəmməl keçdi"

Formula 1
Xəbərlər
21 Sentyabr 2025 12:37
92
"Formula-2" pilotu: "Bakıdakı yarış mənim üçün mükəmməl keçdi"

Bakıdakı yarış "Formula-2" pilotu Cek Krouford üçün mükəmməl alınıb.

İdman.biz-in "Report"a istinadən məlumatına görə, bu bu barədə "Dams Lukas Oil" komandasının sürücüsü açıqlama verib.

O, qalib gəldiyi əsas yarışda sürətin yüksək olduğunu bildirib: "Həftəsonu mənim və komanda üçün mükəmməl keçdi. Burada sürət çox yüksək idi. Son anlarda əsas məqsədim düzlüklərdə fərqi qorumaq oldu".

ABŞ-dən olan pilot küləyin onlara çətinlik yaratdığını söyləyib: "Ritmi tutmuşdum. Amma güclü külək işimi çətinləşdirdi".

Qeyd edək ki, "Formula-1"də əsas yarış saat 15:00-da başlayacaq.

İdman.biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Ralf Şumaxer: "Ferstappenin Azərbaycan Qran-prisində qələbəsini gözləmirdim"
02:15
Formula 1

Ralf Şumaxer: "Ferstappenin Azərbaycan Qran-prisində qələbəsini gözləmirdim"

Şumaxer sözlərini geri götürüb
Sayns 2025-ci ildə Azərbaycan Qran-prisindəki uğurunu təkrarlayacağına şübhə edir
23 Sentyabr 20:33
Formula 1

Sayns 2025-ci ildə Azərbaycan Qran-prisindəki uğurunu təkrarlayacağına şübhə edir

İspaniyalı sürücü Qətər yarışına ümumiyyətlə skeptik yanaşır
"Formula-1" sürücüləri Bakıdan sərgüzəştlərlə qayıdıblar - VİDEO
22 Sentyabr 23:17
Formula 1

"Formula-1" sürücüləri Bakıdan sərgüzəştlərlə qayıdıblar - VİDEO

Onların təyyarəsi Fransada enə bilməyib
Toto Volff: "Mercedes" Bakını yaxşı nəticə ilə tərk edir"
22 Sentyabr 17:54
Formula 1

Toto Volff: "Mercedes" Bakını yaxşı nəticə ilə tərk edir"

Corc Rassel və Kimi Antonelli “Mercedes” üçün uğurlu nəticə əldə edib
Azərbaycan Qran-prisi: Sürət iqtisadi qazanc gətirir - TƏHLİL İDMAN.BİZ
22 Sentyabr 12:36
Formula 1

Azərbaycan Qran-prisi: Sürət iqtisadi qazanc gətirir - TƏHLİL İDMAN.BİZ

Qran-prinin sosial və iqtisadi təsirləri
"Formula-1"dən sonra Bakının əsas mərkəzi yolları açıldı
22 Sentyabr 09:56
Formula 1

"Formula-1"dən sonra Bakının əsas mərkəzi yolları açıldı

Cəmi 12 saat ərzində yol məhdudiyyətlərinin böyük hissəsi aradan qaldırılıb

Ən çox oxunanlar

AFFA millinin yeni baş məşqçisini müəyyənləşdirdi - EKSKLÜZİV - VİDEO
23 Sentyabr 12:26
Futbol

AFFA millinin yeni baş məşqçisini müəyyənləşdirdi - EKSKLÜZİV - VİDEO

Yeni baş məşqçinin adı rəsmi olaraq açıqlanacaq
“Qarabağ”dan darmadağın, "Neftçi"dən ilk qələbə - VİDEO
21 Sentyabr 21:27
Futbol

“Qarabağ”dan darmadağın, "Neftçi"dən ilk qələbə - VİDEO

Bu gün Misli Premyer Liqasında V tura yekun vurulub
Usman Dembele "Qızıl top" mükafatını qazandı - VİDEO
23 Sentyabr 00:50
Dünya futbolu

Usman Dembele "Qızıl top" mükafatını qazandı - VİDEO

Dembele mövsümün ən yaxşısıdır

"Formula-1": Maks Ferstappen ikinci dəfə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
21 Sentyabr 16:46
Formula 1

"Formula-1": Maks Ferstappen ikinci dəfə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Azərbaycan Qran-prisinə yekun vurulub