Peris Hilton “Formula-1” pilotu barədə: “Ətrafındakılar dərhal ona vurulurlar”

44 yaşlı amerikalı aktrisa, müğənni, model və dizayner Peris Hilton britaniyalı “Formula-1” pilotu Lando Norrisin niyə bu qədər çox pərəstişkarının olduğunu izah edib.
İdman.biz bildirir ki, 26 yaşlı pilot "Maklaren" komandasının üzvüdür.
"Tanış olduğumuz andan mən onun nə qədər xarizmatik, gülməli və səmimi olduğunu dərhal gördüm - insanlar onun ətrafında olanda dərhal ona vurulurlar. Yarışdan əlavə, o, “Formula-1”dən kənarda əks-səda doğuran unikal ulduz keyfiyyətlərinə malikdir. O, cəlbedicidir, üslubu var və bu, onu müasir mədəniyyətin əsl fiquruna çevirir. Ona görə də o, bütün dünyadakı fanatlarını, hətta “Formula-1”ə baxmayanları cəlb edir”, - Hilton deyib.
İdman.biz