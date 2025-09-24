"Qarabağ" - "Kopenhagen" matçının biletləri nə vaxt satışa çıxarılacaq?

UEFA Çempionlar Liqasının (ÇL) Liqa mərhələsinin 1-ci turunda səfərdə "Benfika"nı 3:2 hesabı ilə məğlub edən "Qarabağ" oktyabrın 1-də "Kopenhagen"i qəbul edəcək.
"Köhlən atlar"ın Danimarka təmsilçisi ilə Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçirəcəyi qarşılaşmaya maraq böyükdür.
"Qarabağ"ın sözçüsü Anar Hacıyev fanat.az-a ÇL-in 2-ci turunda baş tutacaq görüşün biletlərinin satışa çıxarılacağı tarixi açıqlayıb: "Plana əsasən biletlər cümə günü satışda olmalıdır. Bu yöndə son hazırlıq işləri gedir".
Qeyd edək ki, "Qarabağ" - "Kopenhagen" oyunu saat 20:45-də başlayacaq.