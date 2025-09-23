Neymardan Rafinyanın “Qızıl Top” səsverməsində beşinci yeri tutmasına ETİRAZ

“Santos”un futbolçusu Neymar “Qızıl Top” mərasimi barədə fikirlərini bölüşüb.
İdman.biz-in məlumatına görə, o, bununla bağlı sosial media hesabında paylaşım edib.
Braziliyalı ulduz “Barselona”nın vingeri Rafinyanın beşinci yerdə qərarlaşmasına etiraz edib. Neymar nəticələri əks etdirən posta özünəməxsus tərzdə fikirlərini yazıb: “Rafinya beşinci? Bu, çox ciddi bir zarafatdır”.
Qeyd edək ki, “Qızıl Top”u PSJ-nin hücumçusu Usman Dembele qazanıb. “Barselona”nın futbolçusu Lamin Yamal ikinci, PSJ-nin yarımmüdafiəçisi Vitinya isə üçüncü yeri tutub.
İdman.biz