24 Sentyabr 2025
AZ

Donnarumma: "Buna görə PSJ-də qalmaq istəmişdim"

Futbol
Xəbərlər
23 Sentyabr 2025 13:54
42
Donnarumma: "Buna görə PSJ-də qalmaq istəmişdim"

“Mançester Siti”nin qapıçısı Canluici Donnarumma layiq görüldüyü "Lev Yaşin" mükafatı və PSJ-dən ayrılığı ilə bağlı açıqlama verib.

İdman.biz xəbər verir ki, italiyalı qolkiper karyerasında bu mükafatı ikinci dəfə əldə etdiyini bildirib.

O, PSJ-dən ayrılığına da münasibət bildirib: “Bəli, bu qədər pozitiv anlar yaşadıqdan və yaxşı dostlarla çox vaxt keçirdikdən sonra ayrılıq asan olmur. Amma həqiqət budur ki, mən böyük oyunçulara malik möhtəşəm bir klub tapdım və onlar məni böyük bir ailəyə qəbul etdilər. Bu, mənim üçün çox önəmlidir".

Təcrübəli qapıçı əlavə edib ki, dəyişikliklər həmişə çətindir: "PSJ-də həqiqətən böyük azarkeşlər, əla futbolçular, baş məşqçi, idman direktoru və klub prezidenti tapdım. Buna görə orada qalmaq istəmişdim”.

İdman.biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İspaniya çempionatı: "Real"dan altıncı qələbə, "Qarabağ"ın rəqibi xal itirib - VİDEO
01:34
Dünya futbolu

İspaniya çempionatı: "Real"dan altıncı qələbə, "Qarabağ"ın rəqibi xal itirib - VİDEO

"Vilyarreal" liderlərdən geri qalmaq istəmir
İngiltərə Liqa kuboku: "Liverpul" və "Çelsi"dən yola davam - VİDEO
01:21
Dünya futbolu

İngiltərə Liqa kuboku: "Liverpul" və "Çelsi"dən yola davam - VİDEO

"Everton" mübarizəni dayandırıb
Qol vurmaq Ekitikeyə baha başa gəlib - FOTO
01:11
Dünya futbolu

Qol vurmaq Ekitikeyə baha başa gəlib - FOTO

Oyunçu sevindiyinə görə meydançadan qovulub
İtaliya kuboku: "Milan" "Leççe"ni darmadağın edib - VİDEO
00:56
Dünya futbolu

İtaliya kuboku: "Milan" "Leççe"ni darmadağın edib - VİDEO

İtaliya Kubokunda 1/16 final mərhələsinin üç oyunu olub
Didye Deşam: "Bu, Fransa üçün də uğurdur"
00:29
Dünya futbolu

Didye Deşam: "Bu, Fransa üçün də uğurdur"

Əfsanəvi baş məşqçi Dembeleyə görə çox sevinib
"Neftçi"nin vingeri: "100 faiz hazır deyiləm"
00:10
Azərbaycan çempionatı

"Neftçi"nin vingeri: "100 faiz hazır deyiləm"

İmad “Sumqayıt”la oyunda qol ötürməsi verməklə diqqət çəkib

Ən çox oxunanlar

AFFA millinin yeni baş məşqçisini müəyyənləşdirdi - EKSKLÜZİV - VİDEO
23 Sentyabr 12:26
Futbol

AFFA millinin yeni baş məşqçisini müəyyənləşdirdi - EKSKLÜZİV - VİDEO

Yeni baş məşqçinin adı rəsmi olaraq açıqlanacaq
“Qarabağ”dan darmadağın, "Neftçi"dən ilk qələbə - VİDEO
21 Sentyabr 21:27
Futbol

“Qarabağ”dan darmadağın, "Neftçi"dən ilk qələbə - VİDEO

Bu gün Misli Premyer Liqasında V tura yekun vurulub
Usman Dembele "Qızıl top" mükafatını qazandı - VİDEO
23 Sentyabr 00:50
Dünya futbolu

Usman Dembele "Qızıl top" mükafatını qazandı - VİDEO

Dembele mövsümün ən yaxşısıdır

"Formula-1": Maks Ferstappen ikinci dəfə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
21 Sentyabr 16:46
Formula 1

"Formula-1": Maks Ferstappen ikinci dəfə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Azərbaycan Qran-prisinə yekun vurulub