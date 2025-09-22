Mourinyo Karim Benzemanı "Benfika"ya dəvət etmək istəyir

"Əl-İttihad"ın hücumçusu Karim Benzema "Benfika"nın yeni baş məşqçisi Joze Mourinyonun maraq dairəsinə düşüb.
İdman.biz xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, 37 yaşlı fransız futbolçunun Səudiyyə Ərəbistanı klubu ilə müqaviləsi gələn ilin yayında başa çatacaq.
Mourinyo Karimi komandasında görmək istəyir. Avropaya qayıdış Benzemadan maaşının xeyli azalmasını tələb edə bilər. Hələlik onun bu şərtlərə razı olub-olmayacağı bəlli deyil.
Bununla yanaşı, "Əl-İttihad" artıq bu qış 5–7 milyon avro civarında təklifləri nəzərdən keçirməyə hazırdır ki, bu da keçidi sürətləndirə bilər.
Qeyd edək ki, təcrübəli hücumçuya Fransa və ABŞ klubları da maraq göstərirlər. Mövsümün əvvəlindən Benzema iki oyun keçirib və üç qol vurub.
İdman.biz