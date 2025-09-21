24 Sentyabr 2025
AZ

“Neftçi”nin fransız legioneri: “Fərqlənə bilmirik”

Futbol
Xəbərlər
21 Sentyabr 2025 19:15
60
“Neftçi”nin fransız legioneri: “Fərqlənə bilmirik”

“Səmimi deyəcəm, qarşıdakı rəqibin kimliyi bizi maraqlandırmır. Çünki əsas diqqəti öz oyunumuza və hədəfimizə ayırırıq”.

İdman.biz xəbər verir ki, bu sözləri Sportinfo.az-a açıqlamasında “Neftçi”nin vingeri İmad Faraj deyib.

4 matçdır qələbə qazana bilməyən bakılılar bu gün səfərdə cari mövsümdə məğlub olmayan (“İmişli” ilə görüşdəki texniki qələbəni nəzərə alsaq) Sumqayıt təmsilçisinə qarşı mübarizə aparacaq.

Fransalı komandadakı narahatlıqdan söz açaraq, qələbə sevinci yaşayacaqlarına inandığını bildirib: “Bu dəqiqə məni daha çox maraqlandıran qol vurmağımızdır. Çünki neçə oyundur rəqib üstün görünürük, çox sayda qol imkanı yaradırıq, lakin fərqlənə bilmirik.

Təkcə “Sabah”la oyunda nə qədər şansı qaçırdıq. Məşqlərdəki çalışqanlığımıza əsasən deyə bilərəm ki, “Sumqayıt”a qarşı da yaxşı oynayacağıq. Buna 100 faiz əminəm. Vacib olan əlimizə düşəcək imkanları qolla sonlandırmaqdır.

Hazırda komandada hər kəs qələbəyə və qollar vurmağa köklənib.Yekunda sevinən tərəf olacağımıza ümid edirəm”.

Qeyd edək ki, sentyabrın 21-də Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda keçiriləcək görüş saat 19:30-da başlayacaq.

İdman.biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İspaniya çempionatı: "Real"dan altıncı qələbə, "Qarabağ"ın rəqibi xal itirib - VİDEO
01:34
Dünya futbolu

İspaniya çempionatı: "Real"dan altıncı qələbə, "Qarabağ"ın rəqibi xal itirib - VİDEO

"Vilyarreal" liderlərdən geri qalmaq istəmir
İngiltərə Liqa kuboku: "Liverpul" və "Çelsi"dən yola davam - VİDEO
01:21
Dünya futbolu

İngiltərə Liqa kuboku: "Liverpul" və "Çelsi"dən yola davam - VİDEO

"Everton" mübarizəni dayandırıb
Qol vurmaq Ekitikeyə baha başa gəlib - FOTO
01:11
Dünya futbolu

Qol vurmaq Ekitikeyə baha başa gəlib - FOTO

Oyunçu sevindiyinə görə meydançadan qovulub
İtaliya kuboku: "Milan" "Leççe"ni darmadağın edib - VİDEO
00:56
Dünya futbolu

İtaliya kuboku: "Milan" "Leççe"ni darmadağın edib - VİDEO

İtaliya Kubokunda 1/16 final mərhələsinin üç oyunu olub
Didye Deşam: "Bu, Fransa üçün də uğurdur"
00:29
Dünya futbolu

Didye Deşam: "Bu, Fransa üçün də uğurdur"

Əfsanəvi baş məşqçi Dembeleyə görə çox sevinib
"Neftçi"nin vingeri: "100 faiz hazır deyiləm"
00:10
Azərbaycan çempionatı

"Neftçi"nin vingeri: "100 faiz hazır deyiləm"

İmad “Sumqayıt”la oyunda qol ötürməsi verməklə diqqət çəkib

Ən çox oxunanlar

AFFA millinin yeni baş məşqçisini müəyyənləşdirdi - EKSKLÜZİV - VİDEO
23 Sentyabr 12:26
Futbol

AFFA millinin yeni baş məşqçisini müəyyənləşdirdi - EKSKLÜZİV - VİDEO

Yeni baş məşqçinin adı rəsmi olaraq açıqlanacaq
“Qarabağ”dan darmadağın, "Neftçi"dən ilk qələbə - VİDEO
21 Sentyabr 21:27
Futbol

“Qarabağ”dan darmadağın, "Neftçi"dən ilk qələbə - VİDEO

Bu gün Misli Premyer Liqasında V tura yekun vurulub
Usman Dembele "Qızıl top" mükafatını qazandı - VİDEO
23 Sentyabr 00:50
Dünya futbolu

Usman Dembele "Qızıl top" mükafatını qazandı - VİDEO

Dembele mövsümün ən yaxşısıdır

"Formula-1": Maks Ferstappen ikinci dəfə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
21 Sentyabr 16:46
Formula 1

"Formula-1": Maks Ferstappen ikinci dəfə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Azərbaycan Qran-prisinə yekun vurulub