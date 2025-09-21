24 Sentyabr 2025
AZ

“Sumqayıt”ın futbolçusu: “Neftçi”nin iddiası böyükdür, lakin bizim də hədəfimiz var”

Futbol
Xəbərlər
21 Sentyabr 2025 16:06
52
“Sumqayıt”ın futbolçusu: “Neftçi”nin iddiası böyükdür, lakin bizim də hədəfimiz var”

Ötən həftə heç kimin gözləmədiyi halda “İmişli”yə məğlub olan, lakin texniki qələbə sayəsində 3 xal qazanan “Sumqayıt” növbəti sınaq qarşısındadır.

Avrokuboklara iddia edən kollektiv bu dəfə daha ciddi rəqiblə - “Neftçi” ilə üz-üzə gələcək.

Bu komandalar arasında illərdir davam edən prinsipiallıq barədə uzun-uzadı danışmağa gərək yoxdur.

“Ağ-qaralar”ın Sumqayıtda sonuncu qələbəsini 2023-cü ilin sentyabrında qazandığını xatırlatmaq kifayət edir.

İdman.biz xəbər verir ki, məlum oyundan öncə “Sumqayıt”ın “11 nömrə”si Aleksa Yankoviç Sportinfo.az-a verdiyi açıqlamada qələbə istəyindən söz açıb:

“Neftçi” haqqında eşitmişəm. Çox yaxşı komandadır, keyfiyyətli futbolçuları var. İddiası böyükdür, daim qələbə qazanmaq istəyir.

Lakin biz də bacarıqlı kollektivə sahibik, hədəfimiz var. Doğma azarkeşlərimizin önündə oynayacağıq.

Bu üstünlükdən yararlanıb hədəfə çatmağa çalışacağıq. Hədəfimiz isə təbii ki, 3 xaldır. Qələbə ilə “İmişli” məğlubiyyətini unutdurmaq istəyirik”.

Sentyabrın 21-də Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda keçiriləcək görüş saat 19:30-da başlayacaq.

İdman.biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İspaniya çempionatı: "Real"dan altıncı qələbə, "Qarabağ"ın rəqibi xal itirib - VİDEO
01:34
Dünya futbolu

İspaniya çempionatı: "Real"dan altıncı qələbə, "Qarabağ"ın rəqibi xal itirib - VİDEO

"Vilyarreal" liderlərdən geri qalmaq istəmir
İngiltərə Liqa kuboku: "Liverpul" və "Çelsi"dən yola davam - VİDEO
01:21
Dünya futbolu

İngiltərə Liqa kuboku: "Liverpul" və "Çelsi"dən yola davam - VİDEO

"Everton" mübarizəni dayandırıb
Qol vurmaq Ekitikeyə baha başa gəlib - FOTO
01:11
Dünya futbolu

Qol vurmaq Ekitikeyə baha başa gəlib - FOTO

Oyunçu sevindiyinə görə meydançadan qovulub
İtaliya kuboku: "Milan" "Leççe"ni darmadağın edib - VİDEO
00:56
Dünya futbolu

İtaliya kuboku: "Milan" "Leççe"ni darmadağın edib - VİDEO

İtaliya Kubokunda 1/16 final mərhələsinin üç oyunu olub
Didye Deşam: "Bu, Fransa üçün də uğurdur"
00:29
Dünya futbolu

Didye Deşam: "Bu, Fransa üçün də uğurdur"

Əfsanəvi baş məşqçi Dembeleyə görə çox sevinib
"Neftçi"nin vingeri: "100 faiz hazır deyiləm"
00:10
Azərbaycan çempionatı

"Neftçi"nin vingeri: "100 faiz hazır deyiləm"

İmad “Sumqayıt”la oyunda qol ötürməsi verməklə diqqət çəkib

Ən çox oxunanlar

AFFA millinin yeni baş məşqçisini müəyyənləşdirdi - EKSKLÜZİV - VİDEO
23 Sentyabr 12:26
Futbol

AFFA millinin yeni baş məşqçisini müəyyənləşdirdi - EKSKLÜZİV - VİDEO

Yeni baş məşqçinin adı rəsmi olaraq açıqlanacaq
“Qarabağ”dan darmadağın, "Neftçi"dən ilk qələbə - VİDEO
21 Sentyabr 21:27
Futbol

“Qarabağ”dan darmadağın, "Neftçi"dən ilk qələbə - VİDEO

Bu gün Misli Premyer Liqasında V tura yekun vurulub
Usman Dembele "Qızıl top" mükafatını qazandı - VİDEO
23 Sentyabr 00:50
Dünya futbolu

Usman Dembele "Qızıl top" mükafatını qazandı - VİDEO

Dembele mövsümün ən yaxşısıdır

"Formula-1": Maks Ferstappen ikinci dəfə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
21 Sentyabr 16:46
Formula 1

"Formula-1": Maks Ferstappen ikinci dəfə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Azərbaycan Qran-prisinə yekun vurulub