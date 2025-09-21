24 Sentyabr 2025
AZ

Ruben Amorim: “Bu oğlan tarixə düşməyi haqq edir”

Futbol
Xəbərlər
21 Sentyabr 2025 15:11
67
Ruben Amorim: “Bu oğlan tarixə düşməyi haqq edir”

“Mançester Yunayted”in baş məşqçisi Ruben Amorim, Premyer Liqada “Çelsi” üzərində 2:1 hesablı qələbədən sonra komandanın kapitanı Bruno Fernandesə yüksək qiymət verib.

İdman.biz xəbər verir ki, portuqaliyalı yarımmüdafiəçi ilk hissədə hesabı açıb və bununla da “Yunayted”də bütün turnirlərdə vurduğu qolların sayını 100-ə çatdırıb.

Amorim futbolçusunun komanda üçün əhəmiyyətini xüsusi vurğulayıb: “Onun hər cür tərifə layiq olduğunu düşünürəm. Bu oğlan yalnız özü etdiklərinə görə deyil, həm də komandasının qazandığı uğurlara görə klubumuzun tarixinə düşməlidir”.

Qeyd edək ki, “Çelsi” üzərində qələbə “Mançester Yunayted”in uğursuz mövsüm startından sonra yaranmış gərgin atmosferi bir qədər yumşaldıb. Komanda turnir cədvəlində 10-cu pilləyə yüksəlib. “Qırmızı şeytanlar” növbəti görüşlərini sentyabrln 27-də “Brentford”a, oktyabrın 4-də “Sanderlend”ə, oktyabrın 19-da isə “Liverpul”a qarşı keçirəcək.

İdman.biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İspaniya çempionatı: "Real"dan altıncı qələbə, "Qarabağ"ın rəqibi xal itirib - VİDEO
01:34
Dünya futbolu

İspaniya çempionatı: "Real"dan altıncı qələbə, "Qarabağ"ın rəqibi xal itirib - VİDEO

"Vilyarreal" liderlərdən geri qalmaq istəmir
İngiltərə Liqa kuboku: "Liverpul" və "Çelsi"dən yola davam - VİDEO
01:21
Dünya futbolu

İngiltərə Liqa kuboku: "Liverpul" və "Çelsi"dən yola davam - VİDEO

"Everton" mübarizəni dayandırıb
Qol vurmaq Ekitikeyə baha başa gəlib - FOTO
01:11
Dünya futbolu

Qol vurmaq Ekitikeyə baha başa gəlib - FOTO

Oyunçu sevindiyinə görə meydançadan qovulub
İtaliya kuboku: "Milan" "Leççe"ni darmadağın edib - VİDEO
00:56
Dünya futbolu

İtaliya kuboku: "Milan" "Leççe"ni darmadağın edib - VİDEO

İtaliya Kubokunda 1/16 final mərhələsinin üç oyunu olub
Didye Deşam: "Bu, Fransa üçün də uğurdur"
00:29
Dünya futbolu

Didye Deşam: "Bu, Fransa üçün də uğurdur"

Əfsanəvi baş məşqçi Dembeleyə görə çox sevinib
"Neftçi"nin vingeri: "100 faiz hazır deyiləm"
00:10
Azərbaycan çempionatı

"Neftçi"nin vingeri: "100 faiz hazır deyiləm"

İmad “Sumqayıt”la oyunda qol ötürməsi verməklə diqqət çəkib

Ən çox oxunanlar

AFFA millinin yeni baş məşqçisini müəyyənləşdirdi - EKSKLÜZİV - VİDEO
23 Sentyabr 12:26
Futbol

AFFA millinin yeni baş məşqçisini müəyyənləşdirdi - EKSKLÜZİV - VİDEO

Yeni baş məşqçinin adı rəsmi olaraq açıqlanacaq
“Qarabağ”dan darmadağın, "Neftçi"dən ilk qələbə - VİDEO
21 Sentyabr 21:27
Futbol

“Qarabağ”dan darmadağın, "Neftçi"dən ilk qələbə - VİDEO

Bu gün Misli Premyer Liqasında V tura yekun vurulub
Usman Dembele "Qızıl top" mükafatını qazandı - VİDEO
23 Sentyabr 00:50
Dünya futbolu

Usman Dembele "Qızıl top" mükafatını qazandı - VİDEO

Dembele mövsümün ən yaxşısıdır

"Formula-1": Maks Ferstappen ikinci dəfə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
21 Sentyabr 16:46
Formula 1

"Formula-1": Maks Ferstappen ikinci dəfə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Azərbaycan Qran-prisinə yekun vurulub