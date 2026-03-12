12 Mart 2026
Almaniyada yetişən azərbaycanlı istedad milliyə dəvət oluna bilər

Bəxtiyar Musayevin rəhbərlik etdiyi AFFA-nın Skautlar şöbəsi milli komandalar üçün ölkə xaricindən futbolçu axtarışlarını intensivləşdirib.

İdman.Biz futbolinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, aparılan araşdırmalar artıq müsbət təsirini göstərmək üzrədir.

Milli assosiasiya nümayəndələri xüsusən də Almaniyada bir neçə gənc futbolçunu kəşf edib. Onlardan biri də “Herta”nın U-19 komandasının yarımmüdafiəçisi Raul Süleymanovdur.

Əslən Şəkidən olan 16 yaşlı pleymeyker 12 yaşında Almaniya klubunun akademiyasına cəlb olunub. O, hazırda Berlin təmsilçisinin gənclərdən ibarət komandasının formasını geyinir.

Raulun Almaniyadakı inkişafı azərbaycanlı skautların da diqqətini cəlb edib. Bu səbəbdən onun aşağı yaş qruplarından ibarət millilərimizin birinə dəvəti nəzərdə tutulub. Süleymanov özü də doğma vətəninin yığmasında oynamaq istədiyindən, AFFA bu məsələdə ciddi çətinliklə üzləşməyəcək.

