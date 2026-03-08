8 Mart 2026
Almaniya klubunda istefa: Baş məşqçi qovuldu

8 Mart 2026 14:11
36
Almaniyanın “Volfsburq” futbol klubu baş məşqçisi Daniel Bauer ilə yollarını ayırıb. Komandanın Bundesliqadakı zəif çıxışı rəhbərliyin bu kəskin qərarı verməsinə səbəb olub.

İdman.Biz klubun mətbuat xidmətinə istinadla xəbər verir ki, 43 yaşlı mütəxəssis təyinatından cəmi bir neçə ay sonra vəzifəsindən kənarlaşdırılıb. Bauer “canavarlar”ın sükanı arxasına 2025-ci ilin noyabrında keçmişdi.

İstefaya səbəb komandanın cari mövsümdə nümayiş etdirdiyi qeyri-qənaətbəxş nəticələrdir. Almaniya çempionatında geridə qalan 25 turdan sonra cəmi 20 xal toplayan “Volfsburq” turnir cədvəlinin sonuncu pillələrində - 17-ci sırada qərarlaşıb.

Qeyd edək ki, komanda növbəti matçını martın 14-də səfərdə “Hoffenhaym”a qarşı keçirəcək.

Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” - “İmişli” qarşılaşması başladı - CANLI
14:59
Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” - “İmişli” qarşılaşması başladı - CANLI

“Şamaxı” 26 xalla turnir cədvəlində səkkizinci sıradadır
Messi 900-ə bir addım qaldı: Argentinalı ulduzdan 899-cu qol -VİDEO
14:47
Messi 900-ə bir addım qaldı: Argentinalı ulduzdan 899-cu qol -VİDEO

“İnter Mayami”nin kapitanı “Di Si Yunayted”lə matçda növbəti tarixi rekorda imza atıb
“Mançester Yunayted” 50 milyonluq oyuçu ilə maraqlanır
13:50
“Mançester Yunayted” 50 milyonluq oyuçu ilə maraqlanır

“Qırmızı şeytanlar” İbrahim Sanqareni heyətinə qatmaq üçün hərəkətə keçib
Vernidub İranın Naxçıvana hücumunu şərh edib
13:29
Vernidub İranın Naxçıvana hücumunu şərh edib

“Neftçi”nin məşqçisi Bakıda sakitliyin qorunduğunu bildirib
Nəriman Axundzadə ABŞ-yə yollanıb
13:21
Nəriman Axundzadə ABŞ-yə yollanıb

Futbolçunun "Kolambus Kryu" ilə sözləşməsinin müddəti 2029-cu ilin yayınadək nəzərdə tutulub
Ekvador futbolunda dəhşətli mənzərə - VİDEO
12:49
Ekvador futbolunda dəhşətli mənzərə - VİDEO

Ayağı qırılan gənc futbolçu meydandan ambulansla aparılıb

