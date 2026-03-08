8 Mart 2026
“Mançester Yunayted” 50 milyonluq oyuçu ilə maraqlanır

8 Mart 2026 13:50
“Mançester Yunayted” futbol klubu “Nottinqem Forest”in və Fil Dişi Sahili millisinin dayaq yarımmüdafiəçisi İbrahim Sanqare ilə yaxından maraqlanır. Mançester klubunun skautları futbolçunun ikili mübarizələrdəki üstünlüyündən və gərgin vəziyyətlərdə nümayiş etdirdiyi soyuqqanlılıqdan təsirləniblər.

İdman.Biz “Caught Offside” nəşrinə istinadla xəbər verir ki, klub 2023-cü ildə təxminən 35 milyon avroya (70 milyon AZN) transfer etdikləri futbolçu üçün daha yüksək məbləğ tələb edirlər. “Nottinqem Forest”in 28 yaşlı oyunçunun keçidi üçün 45-50 milyon avro (90-100 milyon AZN) civarında təzminat istəyəcəyi gözlənilir.

Cari mövsümdə Sanqare bütün turnirlərdə 32 matçda iştirak edib, iki qol və üç məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Futbolçunun klubu ilə hazırkı müqaviləsi 2028-ci ilin yayına qədər nəzərdə tutulub.

“Transfermarkt” portalının məlumatına görə, onun bazar dəyəri 22 milyon avro (44 milyon AZN) təşkil edir.
Qeyd edək ki, Sanqare Fil Dişi Sahili millisinin heyətində 2024-cü ildə Afrika Millətlər Kubokunun qalibi olub.

