Qvardiola Fil Fodenin yeni müqaviləsini təsdiqlədi

İngiltərənin “Mançester Siti” klubunda çıxış edən Fil Fodenlə bağlı mövzuya baş məşqçi Pep Qvardiola münasibət bildirib.
İdman.Biz xəbər verir ki, Qavardiola klubun onunla yeni müqavilə imzalamaq planını təsdiqləyib.
“Düz deyirsiniz, biz istəyirik ki, o, bir çox il komandada qalsın. Ümid edirəm bütün karyerasını burada keçirəcık. O, xüsusi futbolçudur, “Mançester Siti” azarkeşidir, Akademiyadan yetişib”, - deyə Qvardiola bildirib.
İspan mütəxəssis Fodenin klubun uzunmüddətli strategiyasında əsas fiqurlardan biri olduğunu da vurğulayıb.