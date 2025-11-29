“Sabah”ın baş məşqçisi: “İkinci hissədə səhvlərə yol verməməyə çalışdıq və buna nail olduq”

“Komandamı qələbə münasibətilə təbrik edirəm. Qarşılaşmanın ağır keçəcəyini əvvəlcədən gözləyirdik”.
İdman.Biz xəbər verir ki, bunu “Sabah”ın baş məşqçisi Valdas Dambrauskas “İmişli”yə qarşı Misli Premyer Liqasının XIII turunun oyunundan sonra baş tutan mətbuat konfransında deyib.
Mütəxəssis komandasının qələbəsini belə dəyərləndirib:
“Komandamı qələbə münasibətilə təbrik edirəm. Qarşılaşmanın ağır keçəcəyini əvvəlcədən gözləyirdik. Bunun əsas səbəbi meydançanın durumu idi. Premyer Liqa səviyyəsində çıxış edən komandalar daha yaxşı stadionlara layiqdir. Lakin bunu bəhanəyə çevirməyi doğru saymıram. Texniki baxımdan keyfiyyətli oyun sərgiləyən komanda üçün belə meydanda topa nəzarət etmək doğrudan da çətinlik yaradır. Matçın əvvəlində real imkanımız oldu, amma texniki qeyri-dəqiqliklər də vardı. Qol buraxdıq, lakin ofsayd səbəbindən qeydə alınmadı.
İkinci hissə bizim üçün daha əlverişli keçdi. Taktiki detalları açıqlamaq istəmirəm, çünki üç gün sonra eyni rəqiblə ölkə kubokunda yenidən üz-üzə gələcəyik. Üçüncü qolu daha tez vuraraq oyunu erkən bitirə bilərdik, bunun üçün kifayət qədər şanslarımız oldu. “İmişli”yə də dəyər vermək lazımdır, onların xüsusi oyun modeli var və standart vəziyyətlərdə təhlükə yarada bilirlər. İkinci hissədə səhvlərə yol verməməyə çalışdıq və buna nail olduq”.
Qeyd edək ki, “İmişli” - “Sabah” oyunu Bakı klubunun 3:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.