"Zirə"nin legioneri: “Bilmədim o, mənimlə danışmaq istədi, yoxsa dalaşmaq” - VİDEO

“Dava baş verdiyi epizodda sarı vərəqə rəqibə göstərildi. Çünki mənə tərəf gələn o idi. Mən tərəfdən problem yox idi”.
İdman.Biz sportinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, bunu "Zirə"nin legioneri Ayron Qomis deyib.
Fransalı yarımmüdafiəçi səfərdə "Kəpəz"ə 2:0 hesabı ilə qalib gəldikləri Azərbaycan Premyer Liqasının XIII tur matçı barədə danışıb, qarşılaşma sonunda rəqib hücumçu Olavale Onanunqa ilə yaşadığı insidenti də şərh edib:
“Oyunlarda bəzi futbolçulara hakimlər tərəfindən müəyyən güzəştlər olur. Amma bizə ilk qayda pozuntusunda vərəqə göstərilir. Bu birinci dəfə deyil, müxtəlif oyunlarda olur”.