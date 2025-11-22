İspaniya La Liqası: “Barselona” doğma “Kamp Nou”ya qayıdır - İDMAN.BİZ-in TƏHLİLİ

İspaniyada milli komandaların oyunları ilə bağlı fasilədən sonra ölkə çempionatının matçları bərpa olunur.
İdman.Biz-in məlumatına görə, həftəsonu La Liqanın 13-cü turunun oyunları keçiriləcək. Tura 31 xalla lider kimi daxil olan “Real”(Madrid) 28 xalla ikinci pillədə qərarlaşan “Barselona” tərəfindən izlənir və əsas intriqa kataloniyalıların Xabi Alonsonun komandasına çata bilib-bilməyəcəyidir.
Turun mərkəzi qarşılaşması “Barselona” - “Atletik”(Bilbao) matçı olacaq. Görüş yenilənmiş “Kamp Nou” stadionunda keçiriləcək. Kataloniyalılar uzun fasilədən sonra yenidən öz əfsanəvi arenasına qayıdır. Bərpa işlərinin bu mərhələsində stadionun nəzərdə tutulan tutumu təxminən 45 min tamaşaçıdır. Klub doğma meydanın dönüşünü rəqiblərə əlavə təzyiq amili kimi istifadə etməyi planlaşdırır.
“Real”la “El-Klasiko”dakı acı məğlubiyyətdən sonra Hansi Flikin komandası özünə gəlib, “Elçe”ni 3:1 hesabı ilə məğlub edərək La Liqanın ən məhsuldar hücum xətti olduğunu bir daha xatırladıb - 12 turdan sonra 32 qol.
Kataloniya klubunda əsas intriqa heyətlə bağlıdır. İspan mediasının məlumatına görə, Lamin Yamal və Rafinya yenidən meydana dönməyə hazırdırlar. Markrus Raşfordun iştirakı isə yaxınlarda yaşadığı narahatlığa görə sual altındadır. Bundan başqa, “Barselona” hələ də yarımmüdafiədə ciddi itkilərlə üzləşir: Pedri, Qavi, Mark-Andre ter Ştegen və heyətin bir neçə əsas üzvü zədəlidir. Bu səbəbdən Flik heyəti daha çox rotasiya etməyə və gənclərə güvənməyə məcburdur.
Flik qarşılaşmadan öncə “Kamp Nou”ya dönüşün komanda üçün psixoloji təkan olmalı olduğunu vurğulayıb: baş məşqçi “Doğma stadionu qalaya çevirməliyik” sözləri ilə azarkeşlərin enerjisindən maksimum yararlanmağın vacibliyini qeyd edib. Məqsəd “Real”ın(Madrid) çempionluq yarışında araya məsafə qoymasına imkan verməməkdir.
“Atletik”(Bilbao) isə Kataloniyaya 17 xalla, yeddinci sırada gəlir. Erneste Valverde komandasının millilər üçün fasilədən öncə “Real Oviedo”ya qalib gəlməsi nəticələri bir qədər stabilləşdirib.
Qeyd edək ki, “Atletik” azərbaycanlı azarkeşlərə yaxşı tanışdır. Komanda yaxın vaxtlarda keçirilən Çempionlar Liqasında “Qarabağ”ı 3:1 hesabı ilə məğlub etmişdi. Buna görə də yerli azarkeşlərin bu dueldə simpatiyasının kimdən yana olacağını təxmin etmək çətin deyil.
La Liqanın 13-cü turunun bütün oyunları
21 noyabr
“Valensiya” – “Levante” 1:0
22 noyabr
“Deportivo Alaves” - “Selta”
“Barselona” – “Atletik"(Bilbao)
“Osasuna” – “Real Sosyedad”
“Vilyarreal” – “Mallorka”
23 noyabr
“Elçe” – “Real Madrid”
“Real Oviedo” – “Rayo Valyekano”
“Xetafe” – “Atletiko”
“Real Betis” – “Girona”
24 noyabr
“Espanyol” – “Sevilya”
13-cü turdan əvvəl turnir cədvəli
“Real" (Madrid) – 31
“Barselona” – 28
“Vilyarreal” – 26
“Atletiko”(Madrid) – 25
“Real Betis” – 20
“Espanyol” – 18
“Atletik" (Bilbao) – 17
“Xetafe” – 17
“Sevilya” – 16
“Deportivo Alaves” – 15
“Elçe” – 15
“Rayo Valyekano” – 15
“Selta” – 13
“Real Sosyedad” – 13
“Valensiya” – 13
“Mallyorka” – 12
“Osasuna” – 11
“Girona” – 10
“Levante” – 9
“Real Oviedo” – 8
Teymur Tuşiyev