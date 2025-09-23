24 Sentyabr 2025
AZ

Aqasi Məmmədov: “MDB Oyunlarında iki heyətlə çıxış edəcəyik”

Boks
Təxminlər
23 Sentyabr 2025 11:00
58
Aqasi Məmmədov: “MDB Oyunlarında iki heyətlə çıxış edəcəyik”

"Azərbaycan boksu bu yarışda qızıl medalsız qalmayacaq”.

Bu sözləri İdman.biz-ə açıqlamasında Azərbaycan boksunun canlı əfsanəsi, gənclərdən ibarət milli yığmanın baş məşqçisi Ağası Məmmədov deyib.

O, qarşıdakı MDB Oyunları ilə bağlı fikirlərini bölüşüb və Azərbaycanın turnirdə iki heyətlə təmsil olunacağını bildirib.

“MDB Oyunlarında bütün 13 çəki dərəcəsində iştirak edəcəyik. Ümumilikdə 26 boksçumuz rinqə çıxacaq ki, bu da medal şanslarımızı xeyli artırır. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, turnirə Rusiyadan başqa, Özbəkistan, Qazaxıstan, Türkiyə və digər güclü məktəblərdən idmançılar qatılacaq. Belə rəqabətdə uğur qazanmaq çətin olacaq. Amma əminəm ki, Azərbaycan boksu bu yarışda qızıl medalsız qalmayacaq”, - deyə baş məşqçi qeyd edib.

Xatırladaq ki, MDB Oyunları sentyabrın 28-dən oktyabrın 8-dək Azərbaycanda keçiriləcək.

Vüqar Vüqarlı
İdman.biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Boks Federasiyasından yayılan iddialara CAVAB
20 Sentyabr 17:11
Boks

Boks Federasiyasından yayılan iddialara CAVAB

Azərbaycan Boks Federasiyasına bununla bağlı hansısa rəsmi müraciət daxil olmayıb
Meksikada 21 yaşlı peşəkar boksçunun meyiti tapıldı
20 Sentyabr 10:08
Boks

Meksikada 21 yaşlı peşəkar boksçunun meyiti tapıldı

Xesus İvan Merkado Kabrera sentyabrın 27-də Sonoranın Ermosilyo şəhərində Adrian Ruizə qarşı rinqə çıxmalı idi
Bob Arum: "Dana Uayt boksçuları qəpik-quruş alan UFC döyüşçülərini gününə salmaq istəyir"
17 Sentyabr 07:20
Boks

Bob Arum: "Dana Uayt boksçuları qəpik-quruş alan UFC döyüşçülərini gününə salmaq istəyir"

Uayt dəfələrlə müasir boksun "məhv olduğunu" bildirib
Alvarezlə Kroufordun döyüşü tarixə düşüb
15 Sentyabr 01:08
Boks

Alvarezlə Kroufordun döyüşü tarixə düşüb

Bu, peşəkar boks tarixində bilet satışından ən çox gəlir gətirən üçüncü döyüş olub
Terens Krouford boks tarixinə düşüb
14 Sentyabr 13:51
Boks

Terens Krouford boks tarixinə düşüb

ABŞ-ın professional boksçusu bu nəticəyə imza atan ilk "əlcək ustası"dır
Lennoks Lyuis Tayson-Meyvezer döyüşü barədə
14 Sentyabr 00:35
Boks

Lennoks Lyuis Tayson-Meyvezer döyüşü barədə

Floyd Meyvezerlə "Dəmir Mayk" arasında döyüşü gələn ilə planlaşdırılıb

Ən çox oxunanlar

AFFA millinin yeni baş məşqçisini müəyyənləşdirdi - EKSKLÜZİV - VİDEO
23 Sentyabr 12:26
Futbol

AFFA millinin yeni baş məşqçisini müəyyənləşdirdi - EKSKLÜZİV - VİDEO

Yeni baş məşqçinin adı rəsmi olaraq açıqlanacaq
“Qarabağ”dan darmadağın, "Neftçi"dən ilk qələbə - VİDEO
21 Sentyabr 21:27
Futbol

“Qarabağ”dan darmadağın, "Neftçi"dən ilk qələbə - VİDEO

Bu gün Misli Premyer Liqasında V tura yekun vurulub
Usman Dembele "Qızıl top" mükafatını qazandı - VİDEO
23 Sentyabr 00:50
Dünya futbolu

Usman Dembele "Qızıl top" mükafatını qazandı - VİDEO

Dembele mövsümün ən yaxşısıdır

"Formula-1": Maks Ferstappen ikinci dəfə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
21 Sentyabr 16:46
Formula 1

"Formula-1": Maks Ferstappen ikinci dəfə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Azərbaycan Qran-prisinə yekun vurulub