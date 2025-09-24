25 Sentyabr 2025
“Anortosis”in çalışdırıcısı: “Bu qarşılaşma bir oyunla həll olmur”

24 Sentyabr 2025 22:13
“Anortosis”in çalışdırıcısı: “Bu qarşılaşma bir oyunla həll olmur”

"Seriya hələ bitməyib".

İdman.biz bildirir ki, bunu Bakıda "Abşeron Lions"a 73:89 hesabı ilə məğlubiyyətdən sonra "Anortosis"in baş məşqçisi Daniel Nolson deyib.

O, rəqibini qələbə münasibətilə təbrik edərək, Azərbaycan komandasının müdafiədə güclü çıxış etdiyini vurğulayıb, eyni zamanda komandasının öz meydanında qalib gəlməyə çalışacağını bildirib.

"Biz geri dönüş etmək istəyirdik və sonda yaxşı oynayırdıq, lakin məğlub olduq. Amma bu qarşılaşma bir matçla həll olunmur. Qarşıdan cavab matçı gəlir və qələbə qazanmaq üçün hər şeyi edəcəyik", - məşqçi bildirib.

Kipr klubunun basketbolçusu Rafael Eleftheriu əlavə edib ki, komanda hələ formalaşır və tam potensialına çatmayıb: "Hesab arasındakı fərq 16 xaldır, amma hər şey Limassolda həll olunacaq. Ümidimizi itirməmişik və sona qədər mübarizə aparacağıq. "Abşeron Lions"nı uğurlarına görə təbrik edirik".

İdman.biz

