25 Sentyabr 2025
AZ

Erhan Toker: "Daha böyük hesabla qalib gələ bilərdik"

Basketbol
Xəbərlər
24 Sentyabr 2025 21:44
57
“Yaxşı qələbə qazandıq”.

İdman.biz xəbər verir ki, bu sözləri “Abşeron Lions” basketbol komandasının baş məşqçisi Erhan Toker Avropa Kubokunun I təsnifat mərhələsində Bakıda Kiprin “Anortosis” klubuna 89:73 hesabı ilə məğlub etdikləri ilk oyundan sonra təşkil olunan mətbuat konfransında deyib.

Məşqçi son hissənin onlar üçün yaxşı keçmədiyini bildirib: “Daha böyük hesabla qalib gələ bilərdik. Bəzi şeyləri düzəltmək istəyirik. Bunun üzərində işləyəcəyik. Bəlkə də onlar bizi yaxşı analiz edə bilməyiblər. Hücumda və müdafiədə yaxşı oynadıq. İndiki hədəf Kiprdən də qələbə ilə ayrılmaqdır. Daha sonra gələcək haqqında planlar quracağıq. Gənc oyunçularımızda inkişaf var”.

Qeyd edək ki, komandalar arasındakı ikinci görüş oktyabrın 1-də Limassolda təşkil olunacaq.

İdman.biz

