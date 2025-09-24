25 Sentyabr 2025
AZ

"Abşeron Lions"un baş məşçqçisi: "Ən yüksək formamızda deyilik"

Basketbol
Xəbərlər
24 Sentyabr 2025 13:35
43
"Abşeron Lions"un baş məşçqçisi: "Ən yüksək formamızda deyilik"

"Abşeron Lions" hazırda ən yüksək formasında deyil".

İdman.biz xəbər verir ki, bunu komandanın baş məşqçisi Erhan Toker klubun mətbuat xidmətinə açıqlamasında deyib.

Türkiyəli mütəxəssis bu gün Kipr təmsilçisi "Anortosis"ə qarşı keçirəcəkləri Avropa Kubokun I təsnifat mərhələsinin ilk oyunu ilə bağlı fikirlərini bölüşüb: "Çox vacib bir matça çıxacayıq. Liqa başlamamışdan əvvəl Avropa səhnəsində təsnifat görüşü oynamaq bir qədər çətindir. Təbii ki, tam anlamda ən yüksək formamızda deyilik. Bacardığımız qədər matç saatınadək ən optimal formada olmağa çalışacayıq".

Toker səhvləri və zəif tərəflərini yalnız bu qarşılaşmada görəcəklərini söyləyib: "Səfərə sərfəli nəticə ilə yollanmaq istəyirik. Rəqibin heyətinə gəlincə, legionerlərlə yanaşı 3-4 yerli oyunçuları da var. Ötən il də heyətdə yer alıblar. Ümid edirəm hər şey biz istəyən məcrada davam edəcək".

Qeyd edək ki, bu gün Bakı İdman Sarayında keçiriləcək "Abşeron Lions" - "Anortosis" oyunu saat 19:00-da start götürəcək. Komandalar arasındakı ikinci görüş oktyabrın 1-də Limassolda baş tutacaq.

İdman.biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Anortosis”in çalışdırıcısı: “Bu qarşılaşma bir oyunla həll olmur”
24 Sentyabr 22:13
Basketbol

“Anortosis”in çalışdırıcısı: “Bu qarşılaşma bir oyunla həll olmur”

Bu gün "Abşeron Lions" "Anortosis"ə Bakıda qalib gəlib
Erhan Toker: "Daha böyük hesabla qalib gələ bilərdik"
24 Sentyabr 21:44
Basketbol

Erhan Toker: "Daha böyük hesabla qalib gələ bilərdik"

Komandalar arasındakı ikinci görüş oktyabrın 1-də Limassolda olacaq
"Abşeron Lions"dan möhtəşəm qələbə - FOTO
24 Sentyabr 21:01
Basketbol

"Abşeron Lions"dan möhtəşəm qələbə - FOTO

"Abşeron Lions" basketbol komandası Avropa Kubokun I təsnifat mərhələsinin ilk oyununu keçirib

"Gəncə" basketbol klubunun məşqçilər korpusu bəlli olub
24 Sentyabr 20:26
Basketbol

"Gəncə" basketbol klubunun məşqçilər korpusu bəlli olub

Dörd məşqçidən üçü türkiyəlidir
Abşeron “aslanları” Avropada ilk oyununa çıxır - YENİLƏNİB
24 Sentyabr 11:00
Basketbol

Abşeron “aslanları” Avropada ilk oyununa çıxır - YENİLƏNİB

Qarşılaşma saat 19:00-da start götürəcək
“Şəki”nin əsas komandasının məşqçilər korpusunda YENİ TƏYİNAT
24 Sentyabr 10:49
Basketbol

“Şəki”nin əsas komandasının məşqçilər korpusunda YENİ TƏYİNAT

23 yaşlı mütəxəssis Ceyhun Həsənli baş məşqçi Bedri Meriçə köməklik edəcək

Ən çox oxunanlar

AFFA millinin yeni baş məşqçisini müəyyənləşdirdi - EKSKLÜZİV - VİDEO
23 Sentyabr 12:26
Futbol

AFFA millinin yeni baş məşqçisini müəyyənləşdirdi - EKSKLÜZİV - VİDEO

Yeni baş məşqçinin adı rəsmi olaraq açıqlanacaq
İdman TV-ni daha bir tanınmış şərhçi tərk etdi - Telekanalda nə baş verir?
23 Sentyabr 18:11
Digər

İdman TV-ni daha bir tanınmış şərhçi tərk etdi - Telekanalda nə baş verir?

O, əlavə edib ki, əgər orada yaxşı şərait və mühit olsaydı, heç kim getməzdi
Usman Dembele "Qızıl top" mükafatını qazandı - VİDEO
23 Sentyabr 00:50
Dünya futbolu

Usman Dembele "Qızıl top" mükafatını qazandı - VİDEO

Dembele mövsümün ən yaxşısıdır

Lionel Messi Usman Dembeleni təbrik etdi
23 Sentyabr 09:51
Futbol

Lionel Messi Usman Dembeleni təbrik etdi

O, paylaşımına “Sən buna layiqsən!” şərhini əlavə edib.