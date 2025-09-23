24 Sentyabr 2025
AZ

NTD "Quba"nı məğlubiyyətə uğradıb

Basketbol
Xəbərlər
23 Sentyabr 2025 22:58
50
Azərbaycan Basketbol Liqasında çıxış edən "Quba" və NTD kollektivləri yoxlama oyununda qarşılaşıblar.

İdman.biz xəbər verir ki, matç NTD-nin qələbəsi ilə bitib - 78:69.

Oyun Azərbaycan Texniki Universitetinin idman zalında keçirilib.

İdman.biz

