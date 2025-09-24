25 Sentyabr 2025
AZ

Abşeron “aslanları” Avropada ilk oyununa çıxır - YENİLƏNİB

Basketbol
Təxminlər
24 Sentyabr 2025 11:00
95
Abşeron “aslanları” Avropada ilk oyununa çıxır - YENİLƏNİB

Azərbaycanın basketbol klubu “Abşeron Lions” ilk dəfə Avropa kuboklarında iştirak edəcək.

İdman.biz xəbər verir ki, komanda sentyabrın 24-də Bakıda, İdman Sarayında Kiprin “Anortosis” klubuna qarşı FIBA Avropa Kubokunun (beynəlxalq federasiyanın klub yarışları arasında ikinci ən nüfuzlu turnir) təsnifat mərhələsində ilk oyununu keçirəcək. Matç Bakı vaxtı ilə saat 19:00-da başlayacaq.

Gözlənildiyi kimi, görüşün favoriti Avropa təcrübəsi olan Kipr təmsilçisidir. “Abşeron” isə debüt mövsümünə çıxır. Keçən mövsüm Azərbaycan Basketbol Liqasında 4-cü yeri tutan “aslanlar” yay fasiləsində əsas heyəti qoruyub saxlayıb, eyni zamanda bir neçə legioner və gənc yerli basketbolçunu transfer etməklə güclənib.

Qeyd edək ki, cavab qarşılaşması oktyabrın 1-də Limassolda baş tutacaq. Bu səbəbdən “Abşeron”un Bakıda inamlı qələbə qazanması vacibdir, çünki Kiprdə rəqib azarkeşlərinin dəstəyi altında oynamaq çətin olacaq.

Xatırladaq ki, qarşıdakı mövsümdə Avropa kuboklarında ilk dəfə 3 Azərbaycan klubu mübarizə aparacaq: “Abşeron”la yanaşı, “Neftçi” FIBA Avropa Kubokunun əsas mərhələsində, “Sabah” isə FIBA Çempionlar Liqasının qrupunda çıxış edəcək.

10:54

Azərbaycanın “Absheron Lions” basketbol klubu bu gün FIBA Avropa Kubokunun I təsnifat mərhələsində ilk oyununa çıxacaq.

İdman.biz xəbər verir ki, komanda Kiprin “Anortosis” (Famaqusta) klubunu qəbul edəcək.

Oyun Bakı İdman Sarayında saat 19:00-da start götürəcək.

Cavab görüşü isə bir həftə sonra Kiprdə keçiriləcək.

Qeyd edək ki, matç “Absheron Lions” klubunun avrokuboklarda debütü olacaq.

FIBA Avropa Kuboku
I təsnifat mərhələsi
24 sentyabr (çərşənbə)

19:00. “Absheron Lions” vs “Anortosis”
Bakı İdman Sarayı

Teymur Tuşiyev

İdman.biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Anortosis”in çalışdırıcısı: “Bu qarşılaşma bir oyunla həll olmur”
24 Sentyabr 22:13
Basketbol

“Anortosis”in çalışdırıcısı: “Bu qarşılaşma bir oyunla həll olmur”

Bu gün "Abşeron Lions" "Anortosis"ə Bakıda qalib gəlib
Erhan Toker: "Daha böyük hesabla qalib gələ bilərdik"
24 Sentyabr 21:44
Basketbol

Erhan Toker: "Daha böyük hesabla qalib gələ bilərdik"

Komandalar arasındakı ikinci görüş oktyabrın 1-də Limassolda olacaq
"Abşeron Lions"dan möhtəşəm qələbə - FOTO
24 Sentyabr 21:01
Basketbol

"Abşeron Lions"dan möhtəşəm qələbə - FOTO

"Abşeron Lions" basketbol komandası Avropa Kubokun I təsnifat mərhələsinin ilk oyununu keçirib

"Gəncə" basketbol klubunun məşqçilər korpusu bəlli olub
24 Sentyabr 20:26
Basketbol

"Gəncə" basketbol klubunun məşqçilər korpusu bəlli olub

Dörd məşqçidən üçü türkiyəlidir
"Abşeron Lions"un baş məşçqçisi: "Ən yüksək formamızda deyilik"
24 Sentyabr 13:35
Basketbol

"Abşeron Lions"un baş məşçqçisi: "Ən yüksək formamızda deyilik"

Erhan Toker bu gün Kiprin "Anortosis" klubuna qarşı keçirəcəkləri oyunla bağlı fikirlərini bölüşüb
“Şəki”nin əsas komandasının məşqçilər korpusunda YENİ TƏYİNAT
24 Sentyabr 10:49
Basketbol

“Şəki”nin əsas komandasının məşqçilər korpusunda YENİ TƏYİNAT

23 yaşlı mütəxəssis Ceyhun Həsənli baş məşqçi Bedri Meriçə köməklik edəcək

Ən çox oxunanlar

AFFA millinin yeni baş məşqçisini müəyyənləşdirdi - EKSKLÜZİV - VİDEO
23 Sentyabr 12:26
Futbol

AFFA millinin yeni baş məşqçisini müəyyənləşdirdi - EKSKLÜZİV - VİDEO

Yeni baş məşqçinin adı rəsmi olaraq açıqlanacaq
İdman TV-ni daha bir tanınmış şərhçi tərk etdi - Telekanalda nə baş verir?
23 Sentyabr 18:11
Digər

İdman TV-ni daha bir tanınmış şərhçi tərk etdi - Telekanalda nə baş verir?

O, əlavə edib ki, əgər orada yaxşı şərait və mühit olsaydı, heç kim getməzdi
Usman Dembele "Qızıl top" mükafatını qazandı - VİDEO
23 Sentyabr 00:50
Dünya futbolu

Usman Dembele "Qızıl top" mükafatını qazandı - VİDEO

Dembele mövsümün ən yaxşısıdır

Lionel Messi Usman Dembeleni təbrik etdi
23 Sentyabr 09:51
Futbol

Lionel Messi Usman Dembeleni təbrik etdi

O, paylaşımına “Sən buna layiqsən!” şərhini əlavə edib.