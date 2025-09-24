Abşeron “aslanları” Avropada ilk oyununa çıxır - YENİLƏNİB

Azərbaycanın basketbol klubu “Abşeron Lions” ilk dəfə Avropa kuboklarında iştirak edəcək.
İdman.biz xəbər verir ki, komanda sentyabrın 24-də Bakıda, İdman Sarayında Kiprin “Anortosis” klubuna qarşı FIBA Avropa Kubokunun (beynəlxalq federasiyanın klub yarışları arasında ikinci ən nüfuzlu turnir) təsnifat mərhələsində ilk oyununu keçirəcək. Matç Bakı vaxtı ilə saat 19:00-da başlayacaq.
Gözlənildiyi kimi, görüşün favoriti Avropa təcrübəsi olan Kipr təmsilçisidir. “Abşeron” isə debüt mövsümünə çıxır. Keçən mövsüm Azərbaycan Basketbol Liqasında 4-cü yeri tutan “aslanlar” yay fasiləsində əsas heyəti qoruyub saxlayıb, eyni zamanda bir neçə legioner və gənc yerli basketbolçunu transfer etməklə güclənib.
Qeyd edək ki, cavab qarşılaşması oktyabrın 1-də Limassolda baş tutacaq. Bu səbəbdən “Abşeron”un Bakıda inamlı qələbə qazanması vacibdir, çünki Kiprdə rəqib azarkeşlərinin dəstəyi altında oynamaq çətin olacaq.
Xatırladaq ki, qarşıdakı mövsümdə Avropa kuboklarında ilk dəfə 3 Azərbaycan klubu mübarizə aparacaq: “Abşeron”la yanaşı, “Neftçi” FIBA Avropa Kubokunun əsas mərhələsində, “Sabah” isə FIBA Çempionlar Liqasının qrupunda çıxış edəcək.
