25 Sentyabr 2025
AZ

Nicat Əhmədzadə millinin heyətinə niyə düşmədi - AFFA-dan açıqlama

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
25 Sentyabr 2025 00:28
31
Nicat Əhmədzadə millinin heyətinə niyə düşmədi - AFFA-dan açıqlama

Xəbər verildiyi ki, 16 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandasının Qəbələdə keçiriləcək MDB Oyunları üçün yekun heyəti açıqlanıb.

İdman.biz bildirir ki, ilkin siyahıda yer alan İspaniyanın "Marcet" Futbol Akademiyasının üzvü Nicat Əhmədzadə Rəsul Balakişiyevlə əvəzlənib.

AFFA-nın Media və Marketinq Departamentinin rəhbəri Murad Axundov Sportnet.az-a açıqlamasında dəyişikliyi Nicat Əhmədzadənin zədəli olması ilə əlaqələndirib: "Biz bu futbolçuya dəvət göndərmişik. Elə baş məşqçi Aqil Nəbiyev də heyətdə görmək istəyirdi. Hətta razılıq da alınmışdı və adı saytımız vasitəsilə açıqlandığı vaxt ilkin siyahımızda da göstərilmişdi. Lakin son anda "Marcet"dən məktub gəldi ki, Nicatın zədəsi var və oynaya bilməyəcək. Ona görə də tez bir zamanda heyətdə dəyişiklik edildi. Elə açıqlandığı günün axşamı Nicat Əhmədzadə Rəsul Balakişiyevlə əvəzləndi. Yəni, MDB Oyunlarına Rəsul gedəcək".

Axundov dəyişiklik barədə əlavə məlumatın rəsmi sayt vasitəsilə verilməməsinin səbəbini isə belə izah edib: "Heyətdə təkcə bu yox, başqa dəyişikliklər də olduqda hamısının səbəbini bir-bir izah etməyəcəyik ki... Kiməsə informasiya lazımdırsa, bunu deyərik. Lakin ilkin siyahı ilə yekun siyahının fərqini saytda izah edə bilmərik".

U-16 A qrupunda Tacikistan (27 sentyabr) və Qırğızıstan (1 oktyabr) yığmaları ilə mübarizə aparacaq.

İdman.biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

"Xankəndi"nin müdafiəçisi: "Ağstafadakı qazon futbol oynamaq üçün yetərsizdir"
24 Sentyabr 20:42
Futbol

"Xankəndi"nin müdafiəçisi: "Ağstafadakı qazon futbol oynamaq üçün yetərsizdir"

Nordar Məmmədov səfər oyunu ilə bağlı fikirlərini bölüşüb
Nəriman Axundzadə "Kopenhagen"ə qarşı oynayacaqmı? - AÇIQLAMA
24 Sentyabr 19:26
Futbol

Nəriman Axundzadə "Kopenhagen"ə qarşı oynayacaqmı? - AÇIQLAMA

"Qarabağ"ın hücumçusunun son vəziyyətinə aydınlıq gəlib
Azərbaycanın U-16 millisinin III MDB Oyunları üçün YEKUN HEYƏTİ
24 Sentyabr 17:52
Futbol

Azərbaycanın U-16 millisinin III MDB Oyunları üçün YEKUN HEYƏTİ

Yığmamız A qrupunda Tacikistan və Qırğızıstan yığmaları ilə qarşılaşacaq

"Qarabağ" - "Kopenhagen" matçının biletləri nə vaxt satışa çıxarılacaq?
24 Sentyabr 17:45
Futbol

"Qarabağ" - "Kopenhagen" matçının biletləri nə vaxt satışa çıxarılacaq?

Qarşılaşma oktyabrın 1-də saat 20:45-də başlayacaq
Bu gəncəli məşqçi "Kəpəz"i çalışdıra bilər
24 Sentyabr 17:34
Futbol

Bu gəncəli məşqçi "Kəpəz"i çalışdıra bilər

Klub rəhbərliyi komandanı Gəncədən olan mütəxəssisə tapşırmaq variantını nəzərdən keçirir
Ayxan Abbasov AFFA-nın şərtini qəbul etmədi
24 Sentyabr 16:08
Futbol

Ayxan Abbasov AFFA-nın şərtini qəbul etmədi

U-21-in baş məşqçisi öz tələblərini irəli sürüb

Ən çox oxunanlar

AFFA millinin yeni baş məşqçisini müəyyənləşdirdi - EKSKLÜZİV - VİDEO
23 Sentyabr 12:26
Futbol

AFFA millinin yeni baş məşqçisini müəyyənləşdirdi - EKSKLÜZİV - VİDEO

Yeni baş məşqçinin adı rəsmi olaraq açıqlanacaq
İdman TV-ni daha bir tanınmış şərhçi tərk etdi - Telekanalda nə baş verir?
23 Sentyabr 18:11
Digər

İdman TV-ni daha bir tanınmış şərhçi tərk etdi - Telekanalda nə baş verir?

O, əlavə edib ki, əgər orada yaxşı şərait və mühit olsaydı, heç kim getməzdi
Usman Dembele "Qızıl top" mükafatını qazandı - VİDEO
23 Sentyabr 00:50
Dünya futbolu

Usman Dembele "Qızıl top" mükafatını qazandı - VİDEO

Dembele mövsümün ən yaxşısıdır

Lionel Messi Usman Dembeleni təbrik etdi
23 Sentyabr 09:51
Futbol

Lionel Messi Usman Dembeleni təbrik etdi

O, paylaşımına “Sən buna layiqsən!” şərhini əlavə edib.