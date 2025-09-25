Nicat Əhmədzadə millinin heyətinə niyə düşmədi - AFFA-dan açıqlama

Xəbər verildiyi ki, 16 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandasının Qəbələdə keçiriləcək MDB Oyunları üçün yekun heyəti açıqlanıb.
İdman.biz bildirir ki, ilkin siyahıda yer alan İspaniyanın "Marcet" Futbol Akademiyasının üzvü Nicat Əhmədzadə Rəsul Balakişiyevlə əvəzlənib.
AFFA-nın Media və Marketinq Departamentinin rəhbəri Murad Axundov Sportnet.az-a açıqlamasında dəyişikliyi Nicat Əhmədzadənin zədəli olması ilə əlaqələndirib: "Biz bu futbolçuya dəvət göndərmişik. Elə baş məşqçi Aqil Nəbiyev də heyətdə görmək istəyirdi. Hətta razılıq da alınmışdı və adı saytımız vasitəsilə açıqlandığı vaxt ilkin siyahımızda da göstərilmişdi. Lakin son anda "Marcet"dən məktub gəldi ki, Nicatın zədəsi var və oynaya bilməyəcək. Ona görə də tez bir zamanda heyətdə dəyişiklik edildi. Elə açıqlandığı günün axşamı Nicat Əhmədzadə Rəsul Balakişiyevlə əvəzləndi. Yəni, MDB Oyunlarına Rəsul gedəcək".
Axundov dəyişiklik barədə əlavə məlumatın rəsmi sayt vasitəsilə verilməməsinin səbəbini isə belə izah edib: "Heyətdə təkcə bu yox, başqa dəyişikliklər də olduqda hamısının səbəbini bir-bir izah etməyəcəyik ki... Kiməsə informasiya lazımdırsa, bunu deyərik. Lakin ilkin siyahı ilə yekun siyahının fərqini saytda izah edə bilmərik".
U-16 A qrupunda Tacikistan (27 sentyabr) və Qırğızıstan (1 oktyabr) yığmaları ilə mübarizə aparacaq.