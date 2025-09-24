Azərbaycanın U-16 millisinin III MDB Oyunları üçün YEKUN HEYƏTİ

Azərbaycanın 16 yaşadək futbolçulardan ibarət millisinin III MDB Oyunları oyunları üçün yekun heyəti açıqlanıb.
İdman.biz xəbər verir ki, bu barədə AFFA-nın mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Yığmaya 23 futbolçu dəvət olunub.
|
S.
|
Ad/Soyad
|
Klub
|
1
|
Bilal Hacıyev
|
Qarabağ
|
2
|
Kamal Camalzadə
|
Neftçi
|
3
|
Uğur Qurbanlı
|
Qarabağ
|
4
|
Roman Fərzəli
|
Qarabağ
|
5
|
Vaqif Nəbiyev
|
Qarabağ
|
6
|
Rəsul Balakişiyev
|
Marcet (İspaniya)
|
7
|
Hamza Tahirov
|
Qəbələ
|
8
|
Tunar Bayramov
|
Qarabağ
|
9
|
Arda Əzizli
|
Qarabağ
|
10
|
Ruslan Quliyev
|
Neftçi
|
11
|
Raul Paşayev
|
Zirə
|
12
|
Mehdi Hüseyn
|
Qarabağ
|
13
|
Əhəd Hacızadə
|
Qarabağ
|
14
|
Cəfər Cəfərzadə
|
Sabah
|
15
|
Yusif Orucəliyev
|
Qarabağ
|
16
|
Nihat Hüseynzadə
|
Sabah
|
17
|
Şikar Şikar
|
Neftçi
|
18
|
Xəzər Hüseynzadə
|
Sabah
|
19
|
Firdovsi Şeydayev
|
Sabah
|
20
|
Əli Bəşirov
|
Qarabağ
|
21
|
Daniil Rəcəbov
|
Qarabağ
|
22
|
Qafar Babayev
|
Neftçi
|
23
|
Ruslan Əbilov
|
Sabah
Qeyd edək ki, III MDB Oyunları çərçivəsində Azərbaycanın U-16 millisi A qrupunda Tacikistan və Qırğızıstan yığmaları ilə qarşılaşacaq.
Qəbələ şəhər stadionunda təşkil olunacaq turnirdə 6 komanda iki qrupda mübarizə aparacaq. Qrup qalibləri finalda çempionu müəyyənləşdirəcəklər. Qruplarda ikinci yeri tutacaq komandalar 3-cü yer uğrunda matçda, üçüncülər isə 5-ci yer uğrunda görüşdə üz-üzə gələcəklər.