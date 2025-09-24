25 Sentyabr 2025
Azərbaycanın U-16 millisinin III MDB Oyunları üçün YEKUN HEYƏTİ

24 Sentyabr 2025 17:52
Azərbaycanın U-16 millisinin III MDB Oyunları üçün YEKUN HEYƏTİ

Azərbaycanın 16 yaşadək futbolçulardan ibarət millisinin III MDB Oyunları oyunları üçün yekun heyəti açıqlanıb.

İdman.biz xəbər verir ki, bu barədə AFFA-nın mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Yığmaya 23 futbolçu dəvət olunub.

S.

Ad/Soyad

Klub

1

Bilal Hacıyev

Qarabağ

2

Kamal Camalzadə

Neftçi

3

Uğur Qurbanlı

Qarabağ

4

Roman Fərzəli

Qarabağ

5

Vaqif Nəbiyev

Qarabağ

6

Rəsul Balakişiyev

Marcet (İspaniya)

7

Hamza Tahirov

Qəbələ

8

Tunar Bayramov

Qarabağ

9

Arda Əzizli

Qarabağ

10

Ruslan Quliyev

Neftçi

11

Raul Paşayev

Zirə

12

Mehdi Hüseyn

Qarabağ

13

Əhəd Hacızadə

Qarabağ

14

Cəfər Cəfərzadə

Sabah

15

Yusif Orucəliyev

Qarabağ

16

Nihat Hüseynzadə

Sabah

17

Şikar Şikar

Neftçi

18

Xəzər Hüseynzadə

Sabah

19

Firdovsi Şeydayev

Sabah

20

Əli Bəşirov

Qarabağ

21

Daniil Rəcəbov

Qarabağ

22

Qafar Babayev

Neftçi

23

Ruslan Əbilov

Sabah

Qeyd edək ki, III MDB Oyunları çərçivəsində Azərbaycanın U-16 millisi A qrupunda Tacikistan və Qırğızıstan yığmaları ilə qarşılaşacaq.

Qəbələ şəhər stadionunda təşkil olunacaq turnirdə 6 komanda iki qrupda mübarizə aparacaq. Qrup qalibləri finalda çempionu müəyyənləşdirəcəklər. Qruplarda ikinci yeri tutacaq komandalar 3-cü yer uğrunda matçda, üçüncülər isə 5-ci yer uğrunda görüşdə üz-üzə gələcəklər.

İdman.biz

O, paylaşımına “Sən buna layiqsən!” şərhini əlavə edib.