9 İyun 2026
AZ

“Qarabağ”ın yeni mövsümə hazırlıq planı məlum olub

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
9 İyun 2026 21:47
92
“Qarabağ”ın yeni mövsümə hazırlıq planı məlum olub

“Qarabağ” futbol klubu 2026/2027 mövsümünə hazırlıq planını açıqlayıb.

İdman.Biz-in klubun mətbuat xidmətinə istinadən məlumatına görə, iyunun 10-da Bakıda bir araya gələcək komanda hazırlığın ilk mərhələsini paytaxtda keçəcək. Bu mərhələ iyunun 22-dək davam edəcək.

“Qarabağ” iyunun 22-də Avstriyaya yollanacaq. Komanda hazırlığın ikinci mərhələsini Tirol əyalətində keçirəcək. Avstriya toplanışı iyulun 2-dək davam edəcək.

Təlim-məşq toplanışı çərçivəsində üç yoxlama oyununun keçirilməsi nəzərdə tutulub.

İyunun 27-si komanda ÇSKA (Sofiya) ilə qarşılaşacaq. Oyun saat 19.00-da başlayacaq.

İyulun 1-də isə Ağdam klubu iki yoxlama oyunu keçirəcək. Saat 15.00-da başlayacaq matçda onların rəqibi Ukraynanın “Metallist Xarkov” klubu olacaq. Saat 20.00-da isə “Qarabağ” – “Ferentsvaroş” (Macarıstan) oyunu başlayacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan - San Marino matçında fasilədir
22:49
Futbol

Azərbaycan - San Marino matçında fasilədir - YENİLƏNİR

Matçın baş hakimi macarıstanlı Marton Ruşdur
“Turan Tovuz” “Şamaxı”nın oyunçusunu transfer etdi
22:33
Azərbaycan futbolu

“Turan Tovuz” “Şamaxı”nın oyunçusunu transfer etdi

Balau son mövsümdə Premyer Liqada 31 oyunda 3 qol və 2 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb
“Zirə” Anatoli Nuriyevlə yolları ayırdı
22:02
Azərbaycan futbolu

“Zirə” Anatoli Nuriyevlə yolları ayırdı

Futbolçunun müddəti başa çatan müqaviləsi uzadılmayıb
U-21 millimiz yoxlama matçında Qırğızıstana məğlub olub
21:01
Futbol

U-21 millimiz yoxlama matçında Qırğızıstana məğlub olub - YENİLƏNİB

Görüş rəqibin 3:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb
Uğur Cahangirov yenidən “Şamaxı”da
20:00
Azərbaycan futbolu

Uğur Cahangirov yenidən “Şamaxı”da

Yarımmüdafiəçi 2023-cü ildə “Şamaxı”nın şərəfini qoruyub
U-20 millisi Ruy Jorjenin başçılığı ilə ilk oyununda qələbə qazanıb
19:45
Futbol

U-20 millisi Ruy Jorjenin başçılığı ilə ilk oyununda qələbə qazanıb - YENİLƏNİB

Millimiz Pakistanı məğlub edib

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan millisi Dünya Çempionatını dördüncü bitirdi - YENİLƏNİB
7 İyun 22:37
Basketbol

Azərbaycan millisi Dünya Çempionatını dördüncü bitirdi - YENİLƏNİB - VİDEO

3x3 basketbol üzrə qadın yığmamız debüt etdiyi mundialda medalın bir addımlığında dayanıb

Akrobatika gimnastikası üzrə qadın qrupumuz Dünya Kubokunu qızıl medalla başa vurub - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
7 İyun 20:43
Gimnastika

Akrobatika gimnastikası üzrə qadın qrupumuz Dünya Kubokunu qızıl medalla başa vurub - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Azərbaycan üçlüyü Dünya Kubokunda bütün rəqiblərini qabaqlayıblar
Minifutbol millimiz çempionluğu azarkeşlərlə qeyd etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
7 İyun 22:10
Milli komanda

Minifutbol millimiz çempionluğu azarkeşlərlə qeyd etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Azərbaycan minifutbol millisi çempionluq sevincini azarkeşlərlə birlikdə yaşayıb
Parataekvondo millimizdən Prezident Kubokunda üç medal - YENİLƏNİB + FOTO
7 İyun 22:51
Paralimpizm

Parataekvondo millimizdən Prezident Kubokunda üç medal - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan millisi Almaniyada bir qızıl və iki bürünc mükafat qazanıb