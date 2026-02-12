13 Fevral 2026
AZ

Qurban Qurbanov: “Nyukasl”ın zəif tərəfləri yoxdur”

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
12 Fevral 2026 23:48
171
Qurban Qurbanov: “Nyukasl”ın zəif tərəfləri yoxdur”

“Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində Bakıda İngiltərənin “Nyukasl” komandası ilə keçirəcəyimiz oyunun hazırlıqlarına başlamışıq”.

İdman.Biz bildirir ki, bu sözləri “Qarabağ”ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov deyib.

O, AZƏRTAC-a açıqlamasında rəqibin zəif tərəflərinin olmadığını söyləyib: “Rəqibimizin ancaq güclü tərəfləri var. Ümumən hazırlıqlarımız gedir. Amma bizim qarşıda çempionat oyunlarımız var. Premyer Liqadakı matçımızı keçirdikdən sonra “Nyukasl”la görüşün hazırlıqlarına tam köklənəcəyik”.

Qeyd edək ki, fevralın 18-də keçiriləcək “Qarabağ” – “Nyukasl” oyunu saat 21:45-də başlayacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Şəki PFK” sponsoru ilə əməkdaşlığı dayandırıb
00:07
Azərbaycan futbolu

“Şəki PFK” sponsoru ilə əməkdaşlığı dayandırıb

Cari mövsümün ikinci dövrəsindən etibarən komandanın ev oyunlarını Şəki şəhərində keçirməsi planlanır
Çempionlar Liqası: “Qarabağ”ın oyununa 18 750 bilet satılıb
12 Fevral 22:07
Futbol

Çempionlar Liqası: “Qarabağ”ın oyununa 18 750 bilet satılıb - YENİLƏNİB

Qarşılaşma fevralın 18-də keçiriləcək
Azərbaycan Birinci Liqasında ötən ilin dekabrında vurulmuş ən yaxşı qolun müəllifi mükafatlandırılıb
12 Fevral 18:52
Azərbaycan futbolu

Azərbaycan Birinci Liqasında ötən ilin dekabrında vurulmuş ən yaxşı qolun müəllifi mükafatlandırılıb

Azərbaycan Premyer Liqasında ayın qalibi “Səbail”in futbolçusu oldu
Faiq Qarayev Qurban Qurbanovdan danışdı: “Kişi udar da, uduzar da”
12 Fevral 17:17
Azərbaycan futbolu

Faiq Qarayev Qurban Qurbanovdan danışdı: “Kişi udar da, uduzar da” - VİDEO

F.Qarayev “Qarabağ”ın məşqçisini tənqid edənlərə də irad bildirib
“Xankəndi” heyətinə yeni müdafiəçi cəlb edib
12 Fevral 16:32
Azərbaycan futbolu

“Xankəndi” heyətinə yeni müdafiəçi cəlb edib

Futbolçunun son klubu “Səbail” olub

“Kəpəz”in bıçaqlanan futbolçusu danışdı
12 Fevral 15:35
Azərbaycan futbolu

“Kəpəz”in bıçaqlanan futbolçusu danışdı

Veysəl Rzayev fevralın 3-də Gəncədə bıçaqlanıb

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Şamaxı”nı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
10 Fevral 16:52
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Şamaxı”nı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Qarşılaşma “Qarabağ” klubunun 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb
Azərbaycan fiqurlu konkisürəni Olimpiadada sonuncu yeri tutub
11 Fevral 01:57
Olimpiada-2026

Azərbaycan fiqurlu konkisürəni Olimpiadada sonuncu yeri tutub - YENİLƏNİB + VİDEO

25-ci Qış Olimpiya Oyunları 22 fevralda başa çatacaq
“Real Madrid” əfsanələrin matçında “Barselona”nı məğlub edib
11 Fevral 03:05
Dünya futbolu

“Real Madrid” əfsanələrin matçında “Barselona”nı məğlub edib - FOTO

Ulduzlar yenidən qarşı-qarşıya gəliblər
“Vilyarreal” La Liqanın 23-cü turunda “Espanyol”u darmadağın edib
10 Fevral 02:07
Dünya futbolu

“Vilyarreal” La Liqanın 23-cü turunda “Espanyol”u darmadağın edib - VİDEO

“Vilyarreal” 45 xalla İspaniya çempionatının turnir cədvəlində dördüncüdür