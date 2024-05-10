Второй в истории - АНАЛИТИКА

Сборную Азербайджана по греко-римской борьбе на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже будут представлять 5 борцов.
Как сообщает İdman.biz, это стало официально известно после первого дня Всемирного олимпийского квалификационного турнира, который проходит в Стамбуле (Турция).
В братской стране путевку во французскую столицу завоевали Мурад Мамедов (60 кг), Рафик Гусейнов (87 кг) и Сабах Шариати (130 кг), которые победили всех своих соперников и вышли в финал. Они присоединились к двум другим членам нашей сборной - Хасрату Джафарову (67 кг) и Санану Сулейманову (77 кг), завоевавшими лицензии ранее.
Таким образом, наша сборная, состоящая из «классиков», будет бороться за олимпийские медали в пяти весовых категориях из шести. В категории 97 кг у нас не будет представителя.
Тем самым наша греко-римская сборная повторила свой второй результат в истории Олимпийских игр. С таким же количеством «классиков» наша команда была представлена в Лондоне-2012 и Рио-2016. Рекорд был установлен в 2008 году в Пекине. Шестеро наших борцов вышли на ковер в столице Китая. Если бы Мурад Ахмадиев не упустил шанс получить лицензию в Стамбуле, этот рекорд был бы повторен.
Атланта-1996 - 2
Сидней-2000 - 3
Афины-2004 - 3
Пекин-2008 - 6
Лондон-2012 - 5
Рио-2016 - 5
Токио-2020 - 2
Париж-2024 - 5
Всего наших борцов-мужчин в Париже будет 11. Это повторение второго показателя истории. Столько же наших борцов выступало на олимпийском ковре в Лондоне-2012 и Рио-2016. Рекорд был в Пекине-2008 - 13 борцов.
Атланта-1996 - 8
Сидней-2000 - 9
Афины-2004 - 8
Пекин-2008 - 13
Лондон-2012 - 11
Рио-2016 - 11
Токио-2020 - 5
Париж-2024 - 11
Отметим, что, поскольку в истории Олимпийских игр количество весовых категорий менялось много раз, шансы нашей команды быть представленной на соревнованиях также были разными.
Вугар Хейруллаев
İdman.biz