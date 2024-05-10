10 Мая 2024
RU

Второй в истории - АНАЛИТИКА

Борьба
Аналитика
10 Мая 2024 11:36
Второй в истории - АНАЛИТИКА

Сборную Азербайджана по греко-римской борьбе на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже будут представлять 5 борцов.

Как сообщает İdman.biz, это стало официально известно после первого дня Всемирного олимпийского квалификационного турнира, который проходит в Стамбуле (Турция).

В братской стране путевку во французскую столицу завоевали Мурад Мамедов (60 кг), Рафик Гусейнов (87 кг) и Сабах Шариати (130 кг), которые победили всех своих соперников и вышли в финал. Они присоединились к двум другим членам нашей сборной - Хасрату Джафарову (67 кг) и Санану Сулейманову (77 кг), завоевавшими лицензии ранее.

Таким образом, наша сборная, состоящая из «классиков», будет бороться за олимпийские медали в пяти весовых категориях из шести. В категории 97 кг у нас не будет представителя.

Тем самым наша греко-римская сборная повторила свой второй результат в истории Олимпийских игр. С таким же количеством «классиков» наша команда была представлена в Лондоне-2012 и Рио-2016. Рекорд был установлен в 2008 году в Пекине. Шестеро наших борцов вышли на ковер в столице Китая. Если бы Мурад Ахмадиев не упустил шанс получить лицензию в Стамбуле, этот рекорд был бы повторен.

Атланта-1996 - 2
Сидней-2000 - 3
Афины-2004 - 3
Пекин-2008 - 6
Лондон-2012 - 5
Рио-2016 - 5
Токио-2020 - 2
Париж-2024 - 5

Всего наших борцов-мужчин в Париже будет 11. Это повторение второго показателя истории. Столько же наших борцов выступало на олимпийском ковре в Лондоне-2012 и Рио-2016. Рекорд был в Пекине-2008 - 13 борцов.

Атланта-1996 - 8
Сидней-2000 - 9
Афины-2004 - 8
Пекин-2008 - 13
Лондон-2012 - 11
Рио-2016 - 11
Токио-2020 - 5
Париж-2024 - 11

Отметим, что, поскольку в истории Олимпийских игр количество весовых категорий менялось много раз, шансы нашей команды быть представленной на соревнованиях также были разными.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Дорога в Париж: Ширинова, Колесник и Манолова проиграли, Мамедова победила, Стадник ждет
13:34
Борьба

Дорога в Париж: Ширинова, Колесник и Манолова проиграли, Мамедова победила, Стадник ждет

В Стамбуле (Турция) продолжается Всемирный олимпийский квалификационный турнир по борьбе
Гасан Алиев: "Все наши лицензиаты могут завоевать медаль в Париже"
11:19
Борьба

Гасан Алиев: "Все наши лицензиаты могут завоевать медаль в Париже"

"Верю, что наши борцы порадуют нас в Париже"
Публикация Микаила Джаббарова о 3 завоеванных лицензиях
9 Мая 22:35
Борьба

Публикация Микаила Джаббарова о 3 завоеванных лицензиях

"Поздравляем наших борцов и тренеров и желаем им успехов на Олимпийских играх"
"Отправлюсь в Париж за второй медалью"
9 Мая 22:11
Борьба

"Отправлюсь в Париж за второй медалью"

"Проявил себя и завоевал лицензию"
Рафик Гусейнов: "Моя тактика оказалась успешной"
9 Мая 21:40
Борьба

Рафик Гусейнов: "Моя тактика оказалась успешной"

"Благодаря своему опыту я чувствую, как проходит встреча"
3-я ЛИЦЕНЗИЯ азербайджанских борцов в Стамбуле
9 Мая 21:22
Борьба

3-я ЛИЦЕНЗИЯ азербайджанских борцов в Стамбуле

Сабах Шариата примет участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже

Самое читаемое

"Получить лицензию будет непросто"
7 Мая 17:44
Борьба

"Получить лицензию будет непросто"

"Мы полностью готовы к лицензионному турниру"
Лучшие тренеры мира - СПИСОК
7 Мая 16:02
Мировой футбол

Лучшие тренеры мира - СПИСОК

Список обнародовал "FourFourTwo"
Рахиль Мамедов должен остаться в Польше!
7 Мая 16:52
Азербайджанский футбол

Рахиль Мамедов должен остаться в Польше!

Поляки считают, что трансфер 29-летнего центрального защитника стоит всего 300 тысяч евро и этим должны воспользоваться другие клубы
Фантастическая развязка в матче "Реал" - "Бавария" - ВИДЕО
9 Мая 01:01
Мировой футбол

Фантастическая развязка в матче "Реал" - "Бавария" - ВИДЕО

Сегодня завершится полуфинальный этап Лиги Чемпионов