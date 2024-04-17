17 Апреля 2024
RU

Борцы готовятся к чемпионату Европы

Борьба
Новости
17 Апреля 2024 16:54
Борцы готовятся к чемпионату Европы

Наши сборные U-15 по греко-римской и вольной борьбе готовятся к чемпионату Европы.

Сборная по греко-римской борьбе проводит в Баку сборы под руководством старшего тренера Абильфата Мамедова и тренера Ильхама Везирова. На сборы для подготовки к первенству континента были приглашены 26 борцов. Подготовительный процесс, стартовавший 15 апреля в борцовском зале Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова, продолжится до 27 числа.

Борцы вольного стиля собрались в Олимпийском спортивном комплексе Хачмаза. В сборах принимают участие 26 борцов под руководством старшего тренера Намика Гулиева, тренеров Эльшада Аллахвердиева и Хагана Сулейманова. Подготовительный процесс, начавшийся 13 апреля, завершится 23 числа текущего месяца.

Отметим, что сборы обеих команд проводятся с целью улучшения физической подготовки. Чемпионат Европы среди юношей до 15 лет пройдет в Лутраки (Греция) с 15 по 18 мая.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Гаджи Алиев: "Проблемы в коленях еще есть"
15 Апреля 13:57
Борьба

Гаджи Алиев: "Проблемы в коленях еще есть"

Уточнено состояние азербайджанского борца вольного стиля Гаджи Алиева (65 кг)
"Все думали, что он сильнее меня" - ВИДЕО
14 Апреля 11:07
Борьба

"Все думали, что он сильнее меня" - ВИДЕО

"Борьба в родных стенах - это прекрасное чувство"
"Этот результат не является сюрпризом" - ВИДЕО
13 Апреля 15:46
Борьба

"Этот результат не является сюрпризом" - ВИДЕО

"Нам оставалось только бороться"
"На него возлагаются большие надежды" - ВИДЕО
13 Апреля 12:51
Борьба

"На него возлагаются большие надежды" - ВИДЕО

"Наш олимпийский чемпион его победил, но итальянцу помогли"
"Они поздравили меня первыми" - ВИДЕО
13 Апреля 11:42
Борьба

"Они поздравили меня первыми" - ВИДЕО

Гостем передачи стал Алиаббас Рзазаде, завоевавший лицензию на летние Олимпийские игры Париж-2024 в вольной борьбе
Для расследования поединка Турана Байрамова создана специальная комиссия
13 Апреля 09:34
Борьба

Для расследования поединка Турана Байрамова создана специальная комиссия

Они будут прозрачно вести работу судей и анализ поединка

Самое читаемое

Определился третий потенциальный соперник "Карабаха" в Лиге Чемпионов
15 Апреля 12:22
Азербайджанский футбол

Определился третий потенциальный соперник "Карабаха" в Лиге Чемпионов

Определился еще один потенциальный соперник "Карабаха" в первом квалификационном этапе Лиги чемпионов
Азербайджанский боксер стал чемпионом Европы
14 Апреля 18:41
Бокс

Азербайджанский боксер стал чемпионом Европы

В финале он бился с Александром Зверевым (Украина)
Второй тур “Vur Cup”: победа “Vikings”, 14 безответных голов от “MYC Tigers”! - ФОТО - ВИДЕО
14 Апреля 22:19
Азербайджанский футбол

Второй тур “Vur Cup”: победа “Vikings”, 14 безответных голов от “MYC Tigers”! - ФОТО - ВИДЕО

Состоялся второй тур чемпионата U-19 "Vur Cup", организованного АФФА и АМФ
"Девятка" Лиги чемпионов
16 Апреля 09:55
Мировой футбол

"Девятка" Лиги чемпионов

Определен список специалистов, одержавших на посту главного тренера больше всего побед в Лиге чемпионов