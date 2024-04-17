Борцы готовятся к чемпионату Европы

Наши сборные U-15 по греко-римской и вольной борьбе готовятся к чемпионату Европы.

Сборная по греко-римской борьбе проводит в Баку сборы под руководством старшего тренера Абильфата Мамедова и тренера Ильхама Везирова. На сборы для подготовки к первенству континента были приглашены 26 борцов. Подготовительный процесс, стартовавший 15 апреля в борцовском зале Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова, продолжится до 27 числа.

Борцы вольного стиля собрались в Олимпийском спортивном комплексе Хачмаза. В сборах принимают участие 26 борцов под руководством старшего тренера Намика Гулиева, тренеров Эльшада Аллахвердиева и Хагана Сулейманова. Подготовительный процесс, начавшийся 13 апреля, завершится 23 числа текущего месяца.

Отметим, что сборы обеих команд проводятся с целью улучшения физической подготовки. Чемпионат Европы среди юношей до 15 лет пройдет в Лутраки (Греция) с 15 по 18 мая.

İdman.biz