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Рафик Гусейнов поборется на лицензионном турнире в Стамбуле - СОСТАВ

Борьба
Новости
29 Апреля 2024 13:35
Рафик Гусейнов поборется на лицензионном турнире в Стамбуле - СОСТАВ

9-12 мая в Стамбуле пройдет мировой лицензионный турнир по борьбе.

Как передает İdman.biz, сборной Азербайджана по греко-римской и женской борьбе предстоит оспаривать вакансии на Летние Игры, тогда как наши «вольники» уже решили все вопросы по завоеванию вакансий в Париж.

В соответствии со списком участников соревнований в Турции, опубликованным Объединенный миром борьбы, в состав азербайджанских «классиков» вошли Мурад Мамедов (60 кг), Рафик Гусейнов (87 кг), Мурад Ахмадиев (97 кг) и Бека Канделаки (130 кг).

В программе по женской борьбе заявлены Мария Стадник (50 кг), Гюльтекин Ширинова (53 кг), Алена Колесник (57 кг), Рузанна Мамедова (62 кг) и Элис Манолова (68 кг).

İdman.biz

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