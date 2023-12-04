Сантьяго Хименес: голевая машина из "Фейеноорда"

Оцениваем перспективы талантливого бомбардира перейти на новый уровень.

İdman.biz представляет материал со ссылкой на footballhd.ru.

В чемпионатах, которые не входят в топ-5, тоже появляются качественные и перспективные игроки. Один из них – Сантьяго Хименес. В прошлом сезоне форвард «Фейеноорда» забил 28 голов в 50-ти матчах во всех турнирах, учитывая результаты в мексиканском чемпионате. В нынешней кампании 22-летний нападающий принял участие в 18-ти поединках, записав на свой счет 19 забитых мячей. Мексиканцу остается сделать один шаг для того, чтобы о нем узнал весь мир - перейти в топ-клуб. И это вполне реально.

Около месяца назад функционер Моррис Паньелло заявил, что, хотя отец Хименеса, бывший профессиональный футболист, представляет интересы своего сына, он тоже работает вместе с ними в качестве консультанта уже почти 18 месяцев. Паньелло также рассказал, что представители нескольких топ-клубов были заинтересованы в подписании Хименеса в предыдущие трансферные окна.

«Мы уже вели переговоры с «Атлетико» - сказал он Tuttomercato. - «Мы также говорили о нем с «Интером», «Миланом», «Лацио» и «Наполи». На мой взгляд, он мог бы идеально подойти «Интеру», и «Ювентусу». Они будут для него лучшим вариантом. Я советовал различным клубам верить в него, его стоимость выросла с 10 до 40 миллионов евро менее чем за 12 месяцев. Сейчас наиболее близко к нему приблизились мадридский «Реал» и Тоттенхэм», - добавил Паньелло.

Разговоры вокруг его будущего не утихают. Это нормально, когда игрок выступает на высоком уровне. Хименес разрывает Эредивизи так, как не удавалось никому со времен Луиса Суареса. Уругваец однажды забил 30 голов в чемпионате Нидерландов за один календарный год. У Хименеса уже тоже 30 мячей в 2023-м году и еще 2 матча впереди. Неплохо для игрока, который обошелся «Фейеноорду» всего в 6 млн евро, когда перешел из мексиканского «Круса Асула» летом 2022 года.

Начинал Хименес медленно. Ему потребовалось некоторое время, чтобы понять требования тренера Арне Слота, особенно с точки зрения защиты. Голы тоже пришли не сразу. В первой половине сезона 2022/23 Сантьяго забил всего дважды в Эредивизи. Поначалу он был игроком ротации, поскольку Слот предпочитал другого форварда на острие атаки. Но были проблески большого потенциала от мексиканца, например, в матче против «Лацио» в Лиге Европы, когда он оформил дубль за 27 минут.

Чем дальше продвигался сезон, тем увереннее чувствовал себя Хименес. Слот начал ему доверять все больше. Сантьяго стал основным форвардом «Фейеноорда» в феврале и сыграл важную роль в чемпионском триумфе команды, забив в девяти матчах подряд. Хорошая форма футболиста логичным образом привела к тому, что он был включен в состав сборной Мексики на Золотой Кубок 2023 года после того, как не смог попасть в состав национальной команды на чемпионат мира-2022.

Люди называли Хименеса сумасшедшим из-за выбора сборной. Сантьяго родился в Аргентине, но Мексика всегда была для него родной страной. Он прожил там все сознательные годы. Его отец покинул «Индепендьенте» в 2004-м году, когда Сантьяго было 3 года, прежде чем провести оставшиеся 14 лет своей профессиональной карьеры в мексиканских клубах. «Крус Асуль» был одним из них, и именно там Хименес-младший сделал свои первые шаги на пути к большому футболу.

Сантьяго начинал как полузащитник. Поначалу его считали немного застенчивым и неуклюжим, но он превратился в опасного бомбардира, забив 100 голов за 4 сезона на молодежном уровне. Сантьяго дебютировал на профессиональном уровне в 16 лет. Уже тогда ходили слухи, что парню суждено однажды уехать в Европу. Предложение «Фейеноорда» поначалу не убеждало Хименеса. Он сомневался. Но отец посчитал, что Нидерланды будут идеальным местом для его развития, и он был прав, как показало время.

В игре Хименеса все еще есть некоторые недостатки, что вполне объяснимо для молодого игрока. Слот по-прежнему требует от него большего в обороне. Тренер считает, что Сантьяго иногда теряет концентрацию, что, в свою очередь, мешает ему выбрать правильную позицию для прессинга. Специалист полагает, что при правильном прессинге мексиканец может еще сильнее улучшить свою результативность. Слот открыто об этом заявляет, мотивируя подопечного на еще большие высоты.

«Когда ты переезжаешь на другой конец света, всегда нужно время, чтобы приспособиться», — сказал бывший нападающий «Фейеноорда» Дирк Кейт. «Но он очень быстро адаптировался на самом деле и не расстраивался, когда не играл в каждом матче поначалу. Он внимательно слушал Слота, спрашивая себя, каким его хочет видеть тренер. Игроки, владеющие мячом, обычно знают, что делать, но он также становится очень важным для команды даже тогда, когда теряет мяч. Он очень хорошо развивался все это время, и еще многое он может улучшить».

Хименес уже является главной ударной силой «Фейеноорда». Как отметил легенда клуба Джованни ван Бронкхорст, без него в стартовом составе будет совершенно другая команда, а голы мексиканца становятся уже обычным явлением. В текущем сезоне Сантьяго оформил уже 2 хет-трика и 3 дубля в Эредивизи. Примечательно, что он снова забил 2 гола в матче против «Лацио», теперь уже в Лиге чемпионов. На его счету уже 17 забитых мячей в Эредивизи при 14-ти сыгранных матчах. В Нидерландах уже ходят разговоры о том, что он может побить рекорд по результативности за 1 сезон – 43 гола.

Шумиха вокруг Хименеса связана не только с результативностью. Его многосторонняя игра тоже выходит на новый уровень. Бывший защитник «Фейеноорда» Ринус Исраэль сравнил Сантьяго со знаменитым шведским нападающим Уве Чиндваллем. В нынешней кампании он уже отдал больше результативных передач (3), чем за весь прошлый сезон (2). Слот уверен, что мексиканец может стать тем типом форварда, который создает так же много, как и забивает.

Болельщики обеспокоены тем, что Хименеса могут продать в январе, если один из богатых европейских клубов сделает «Фейеноорду» предложение, от которого в Роттердаме не смогут отказаться. Цель голландцев состоит в том, чтобы сохранить своего лучшего игрока минимум до конца сезона. Однако в футболе ничего нельзя гарантировать, особенно учитывая, насколько высокий спрос сейчас на результативных нападающих. Сантьяго очень близок к тому, чтобы пойти на повышение, но важно выбрать правильный момент.

İdman.biz