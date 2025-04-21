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Лучшие среди запасных в Ла Лиге - СПИСОК

Мировой футбол
Новости
21 Апреля 2025 14:03
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Лучшие среди запасных в Ла Лиге - СПИСОК

Объявлены лучшие среди запасных испанской Ла Лиги по футболу.

İdman.biz сообщает, что IFFHS составил список игроков, которые забили больше всего голов, выйдя на поле со скамейки запасных в течение всего сезона.

Абсолютный рекорд принадлежит Александру Сёрлоту. Норвежский нападающий в матчах «Атлетико» забил девять голов после выхода на замену.

Он превзошел рекорд, установленный тремя испанцами. Хуан Антонио Пицци, Альваро Мората и Анхель Родригес забили по восемь голов за сезон.

Александр Сёрлот (Атлетико, 2024/25) – 9 голов,
2-4. Хуан Антонио Пицци («Барселона», 1996/97) – 8,
Альваро Мората («Атлетико», 2013/14) – 8,
Анхель Родригес («Хетафе», 2019/20) – 8.

İdman.biz

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