Лучшие среди запасных в Ла Лиге - СПИСОК

Объявлены лучшие среди запасных испанской Ла Лиги по футболу.

İdman.biz сообщает, что IFFHS составил список игроков, которые забили больше всего голов, выйдя на поле со скамейки запасных в течение всего сезона.

Абсолютный рекорд принадлежит Александру Сёрлоту. Норвежский нападающий в матчах «Атлетико» забил девять голов после выхода на замену.

Он превзошел рекорд, установленный тремя испанцами. Хуан Антонио Пицци, Альваро Мората и Анхель Родригес забили по восемь голов за сезон.

Александр Сёрлот (Атлетико, 2024/25) – 9 голов,

2-4. Хуан Антонио Пицци («Барселона», 1996/97) – 8,

Альваро Мората («Атлетико», 2013/14) – 8,

Анхель Родригес («Хетафе», 2019/20) – 8.

İdman.biz