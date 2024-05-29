"Фиорентина" против "Олимпиакоса" в финале

Сегодня пройдет очередной финальный матч еврокубков.

Как сообщает İdman.biz, определится победитель Лиги Конференций.

Решающий матч третьего по значимости европейского клубного турнира пройдет в Афинах. «Олимпиакос» встретится с «Фиорентиной». Встреча начнется в 23:00 по бакинскому времени.

Отметим, что трофей турнира, проводимого в третий раз, в предыдущие годы завоевали «Рома» (2021/22) и «Вест Хэм» (2022/23).

Лиги Конференций

Финал

29 мая

23:00. «Олимпиакос» - «Фиорентина»

Судья: Артур Диаш (Португалия).

Афины. ОПАП Арена

İdman.biz