"Фиорентина" против "Олимпиакоса" в финале

Сегодня пройдет очередной финальный матч еврокубков.
Как сообщает İdman.biz, определится победитель Лиги Конференций.
Решающий матч третьего по значимости европейского клубного турнира пройдет в Афинах. «Олимпиакос» встретится с «Фиорентиной». Встреча начнется в 23:00 по бакинскому времени.
Отметим, что трофей турнира, проводимого в третий раз, в предыдущие годы завоевали «Рома» (2021/22) и «Вест Хэм» (2022/23).
Лиги Конференций
Финал
29 мая
23:00. «Олимпиакос» - «Фиорентина»
Судья: Артур Диаш (Португалия).
Афины. ОПАП Арена
İdman.biz