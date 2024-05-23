От Маттеуса до Мусиалы. Самые возрастные и молодые участники Евро

Нынешним летом список рекордсменов может измениться.

İdman.biz представляет статью со ссылкой на soccer.ru.

Близится Евро-2024, и сборные формируют свои заявки. Если на турнире сыграет испанский вундеркинд Ламин Ямаль, которому 17 лет исполнится только за день до финала, то он станет самым молодым футболистом за всю историю чемпионатов Европы. Перед, вероятно, историческим событием стоит вспомнить нынешних рекордсменов.

Вот самые молодые.

5. Джамал Мусиала (Германия; 18 лет, 117 дней)

Мусиала выступал за молодежную сборную Англии, но на взрослом уровне решил играть за Германию, в которой родился. Яркий юноша из «Баварии» дебютировал за немецкую команду в марте 2021 года в отборе на чемпионат мира с Исландией. И сохранил место в составе на Евро. Там его дебют состоялся в игре с Венгрией – Джамал вышел на замену.

4. Энцо Скифо (Бельгия; 18 лет, 115 дней)

Один из величайших футболистов в истории Бельгии провел за эту сборную 84 матча. А дебютировал в товарищеском поединке с Венгрией перед Евро-1984, куда был приглашен. Атакующий полузащитник сыграл важную роль в победе над Югославией и быстро взошел на футбольный пьедестал в своей стране.

3. Йетро Виллемс (Нидерланды; 18 лет, 71 день)

Бывший крайний защитник «Ньюкасла» подавал большие надежды. И на Евро-2012 сборная Нидерландов сделала ставку на юношу. Он дебютировал в составе «оранжевых» в товарищеском матче с Болгарией перед самым турниром. А уже на нем вышел в стартовом составе во всех трех матчах группового этапа. Беда в том, что Нидерланды не смогли выйти в плей-офф.

2. Джуд Беллингем (Англия; 17 лет, 349 дней)

Тут нужно отметить важный нюанс. Мы говорим о молодых футболистах, которые сыграли на Евро. Потому что, например, Тео Уолкотт сохраняет за собой звание самого молодого англичанина, который был приглашен на крупный турнир. Но Беллингем – самый молодой англичанин, сыгравший на таком турнире. К тому времени Беллингем, выступавший за дортмундскую «Боруссию», уже проявил себя как один из лучших молодых талантов в мировом футболе. Его место в сборной Англии на Евро-2020 было неоспоримым. На самом турнире Джуд трижды выходил на замену, а англичане добрались до финала турнира.

1. Кацпер Козловски (Польша; 17 лет, 246 дней)

Если предыдущих представителей рекордной пятерки вы наверняка знаете или слышали о них, то имя главного рекордсмена вам вряд ли о чем-то говорит. Но такова статистика. Всего через шесть дней после того, как Беллингем стал самым молодым футболистом Евро за всю историю, его достижение было побито Козловски.

Полузащитник вышел на замену в матчах группового этапа против Испании и Швеции. Интересно, что сейчас он уже почти три года в составе сборной Польши не появляется. Если Ламин Ямаль хочет побить рекорд Козловски, то вряд ли рассчитывает повторить его судьбу.

Кстати, об испанцах. Бонусом назовем самого молодого вратаря на чемпионатах Европы. Им стал испанец Хосе Анхель Ирибар на турнире 1964 года. Ему был 21 год и 108 дней. С Ирибаром в воротах Испания выиграла свой первый крупный трофей, одолев в финале того чемпионата СССР со счетом 2:1. В общей же сложности за сборную Испании голкипер провел 49 матчей.

Впрочем, предстоящий Евро-2024 может внести коррективы и в список самых возрастных участников чемпионатов Европы. Это, скорее всего, сделает Криштиану Роналду – он вполне метит в пятерку. А вот как она выглядит сейчас.

5. Питер Шилтон (Англия; 38 лет, 271 день)

Легендарный голкипер провел за англичан 125 матчей, представлял их на двух чемпионатах Европы. Последний был в 1988 году, когда команда Бобби Робсона вылетела после группового этапа, не набрав ни одного очка и пропустив семь мячей.

4. Мартен Стекеленбург (Нидерланды; 38 лет, 279 дней)

Этот голкипер не выступал за «оранжевых» на протяжении пяти лет, пока не попал на Евро-2020 в команду Франка де Бура. А поскольку на Йеспера Силлессена команда рассчитывать не смогла, Стекеленбург, который рассматривался изначально в роли опытного дублера, стал основным вратарем.

3. Мортен Ольсен (Дания; 38 лет, 308 дней)

Это один из величайших футболистов в истории Дании. Он стал самым возрастным игроком чемпионатов Европы, когда сыграл на турнире 1988 года. После этого Ольсен объявил о завершении международной карьеры, остановившись на отметке в 99 матчей. Конечно, никто не мог этого так оставить, и через десять месяцев Ольсена уговорили еще сыграть за Данию. Так что закончил карьеру он после 102 игр.

2. Лотар Маттеус (Германия; 39 лет, 92 дня)

Грандиозная международная карьера Маттеуса началась на Евро-1980, который он выиграл, а завершилась на Евро-2000, где он провел свой 150-й и последний матч за сборную Германии. Легендарный полузащитник «Баварии» и «Интера» приводил свою страну к победе на чемпионате мира 1990 года. Он остается самым возрастным полевым футболистом, который когда-либо играл на чемпионатах Европы.

1. Габор Кирали (Венгрия; 40 лет, 86 дней)

Кажется, что возрастные рекорды скорее побивали в далеком прошлом, когда футбол был менее энергозатратным, более щадящим к возрасту. Однако Кирали был активен не так давно. Его самой узнаваемой особенностью были серые спортивные штаны, в которых он играл почти в каждом матче. И это единственный футболист старше 40 лет, игравший на чемпионатах Европы. Экс-вратарь «Кристал Пэлас» был основным вратарем сборной Венгрии на Евро-2016, где его команда провела четыре матча.

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