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Стив Кларк перед выбором: 28 игроков на ЕВРО-2024

Мировой футбол
Новости
22 Мая 2024 17:24
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Стив Кларк перед выбором: 28 игроков на ЕВРО-2024

Объявлен предварительный состав сборной Шотландии на Евро-2024.

Как сообщает İdman.biz, в списке главного тренера Стива Кларка значатся 28 игроков.

До 7 июля эксперт должен определиться относительно 26 игроков, которых он повезет в Германию. В его первоначальный список входили 4 вратаря, 11 защитников, 8 полузащитников и 5 нападающих.

Вратари: Ангус Ганн («Норвич», Англия), Зендер Кларк, Крейг Гордон («Хартс»), Лиам Келли («Мозервелл»);

Защитники: Энди Робертсон («Ливерпуль», Англия), Киран Тирни («Реал Сосьедад», Испания), Джек Хендри («Аль-Иттифак», Саудовская Аравия), Райан Портеус («Уотфорд», Англия), Лиам Купер («Лидс», Англия), Скотт МакКенна («Копенгаген», Дания), Грант Хенли («Норвич», Англия), Грег Тейлор, Энтони Ралстон (оба «Селтик»), Джон Саттар («Рейнджерс»), Росс МакКрори («Бристоль Сити», Англия);

Полузащитники: Каллум МакГрегор («Селтик»), Райан Кристи («Борнмут», Англия), Билли Гилмор («Брайтон», Англия), Джон Макгинн («Астон Вилла», Англия), Кенни Маклин («Норвич», Англия), Скотт Мактоминей («Манчестер Юнайтед», Англия), Стюарт Армстронг («Саутгемптон», Англия), Райан Джек («Рейнджерс»);

Нападающие: Линдон Дайкс («КПР», Англия), Че Адамс («Саутгемптон», Англия), Лоуренс Шенкленд («Хартс»), Бен Доук («Ливерпуль», Англия), Джеймс Форрест («Селтик»).

Отметим, что чемпионат Европы стартует 14 июня.

İdman.biz

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