АНТИРЕКОРДЫ "Манчестер Юнайтед"

«Манчестер Юнайтед» обновил свой клубный антирекорд.

Как сообщает İdman.biz, команда Эрика Тен Хага близка к тому, чтобы пропустить наибольшее количество голов в сезоне.

«Красные дьяволы», проигравшие «Кристал Пэлас» в XXXVI туре Премьер-лиги, уже пропустили в общей сложности 81 гол во всех турнирах. Это повторение антирекорда сезона 1976/77. Если они пропустят еще один гол в последних турах, то установят новый антирекорд.

«Манчестер Юнайтед» также потерпел 13-е поражение в сезоне в Премьер-лиге. Это их антирекорд в английской Премьер-лиге, которая так начала называться с 1992-го года. «Манчестер Юнайтед» проиграл 12 раз в сезонах 2013/14 и 2021/22. Абсолютный антирекорд команды произошел в сезоне 1989/90, в высшем дивизионе Англии - 16 поражений.

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» проиграл «Кристал Пэлас» со счетом 0:4.

İdman.biz