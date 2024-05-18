10 драк в футбольных командах. От скандала во Франции до сломанного ребра Златана

Вероятная потасовка Мбаппе с президентом «ПСЖ» - далеко не самая жёсткая.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», на днях во Франции шарахнул мощный скандал. По информации Le Parisien, Килиан Мбаппе подрался с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи. Это произошло перед матчем 33-го тура Лиги 1, в котором парижане принимали «Тулузу» (1:3). Аль-Хелаифи встретился с Мбаппе и спросил у Килиана, почему тот специально не упомянул его в своём прощальном видео. После этого началась драка и «были слышны крики».

Хотя есть и другая версия. L’Equipe впоследствии написал, что между Мбаппе и Аль-Хелаифи просто состоялся разговор на повышенных тонах. Официальных подробностей до сих пор нет. Да и не факт, что они появятся. А мы пока вспоминаем другие случаи, когда в клубах происходили конфликты.

Марио Балотелли и Роберто Манчини («Манчестер Сити»)

Марио Балотелли — один из самых безбашенных футболистов XXI века. От итальянца всегда ожидаешь какого-то странного действия. Балотелли взрывал петарды в раздевалке, сражался с манишкой, поджигал свой дом и творил дичь на поле. Драка с тренером? Да, но вы удивитесь — она произошла не по вине Марио.

В январе 2013 года, во времена выступления за «Манчестер Сити», Балотелли сцепился на тренировке с Роберто Манчини. Goal сообщал, что Марио занимался в одиночестве, пока его не пригласили принять участие в двусторонке. Во время игры Манчини неоднократно критиковал Балотелли и кричал на него. А затем первым полез драться, после того как форвард совершил грубый подкат против партнёра Скотта Синклейра. По информации источника, именно действия Манчини спровоцировали конфликт. «Игроки не могли поверить в происходящее. Манчини полностью потерял контроль над собой. Балотелли был обескуражен, как и все остальные футболисты», — отметил очевидец ситуации.

«На тренировке Балотелли ударил своего товарища по команде. Я сказал ему, чтобы он покинул поле, он отказался. Я взял его за майку и попытался вытолкнуть с поля. Вот что произошло. Никакой драки между нами не было. Такое может произойти в любом клубе. Буду ли я из-за этого выставлять его на трансфер? Конечно, нет, это ничего не меняет. Я дам Марио ещё множество шансов, если пойму, что он способен измениться. Ему только 22 года, люди в этом возрасте совершают ошибки», — оправдывался Манчини. Но Балотелли покинул «Манчестер Сити» уже в конце месяца — его выкупил «Милан». А Манчини ушёл в «Галатасарай» летом 2013-го.

Фернандо Риксен и Владислав Радимов («Зенит»)

Фернандо Риксен и Владислав Радимов всегда отличались боевым характером. Когда в команде есть два таких суровых игрока, конфликт может вспыхнуть на ровном месте. Так произошло в 2007 году в товарищеском матче «Зенита» с «Малагой». Риксен и Радимов устроили потасовку прямо на поле. Владислав толкнул защитника «Зенита» Мартина Шкртела, а Фернандо вступился за словака.

Риксен и Радимов обменялись ударами. А голландец попытался задушить капитана «Зенита». Игроков, естественно, удалили, но они не успокоились. Уже на скамейке Радимов пытался устроить второй раунд. Однако между игроками встал Александр Горшков. «Мы оба хороши. Здесь вина и моя, и Риксена», — признавался позже Радимов.

Павел Мамаев, Денис Глушаков и Роман Широков (сборная России)

«Да, проиграли. Да, вылетели, но, наверное, это наш максимум. Жду говна в комментариях», — именно с такой подписью выложил фото Павел Мамаев после вылета с Евро-2016. А на лице полузащитника сборной России красовался пластырь. Что же произошло? Во время турнира внутри команды разгорелся конфликт. Главными участниками стали полузащитник «Спартака» Денис Глушаков и выступавший за ЦСКА Роман Широков.

О ситуации уже в 2020-м рассказал сам Глушаков. «Рома тогда перешёл в ЦСКА из «Спартака». Сидели, разговаривали о клубах, о клубных делах. Он тогда выиграл с ЦСКА чемпионство и начал про «Спартак» говорить, что, мол, вы там болтаетесь, пятое-десятое. И я сказал, что мы будем в тройке на следующий год. Ты ушёл, говорю, будем в тройке. Слово за слово — да, стычка небольшая была. Не попал. Попал другому», — сказал Глушаков в документальном фильме «Наши на Евро».

Кому же попал Глушаков? Правильно, Мамаеву. Павел оказался рядом с эпицентром событий и стал случайной жертвой драки. Врач сборной России Эдуард Безуглов тогда заявил, что Мамаев получил рассечение в тренажёрном зале. А футболисты отрицали ситуацию. «Это очередной бред. Павел Константинович является моим хорошим другом — это раз. Во-вторых, он из Подмосковья, так же, как и я, а у нас в Подмосковье принято не бить друг друга, а поддерживать, что я всегда с удовольствием делаю в отношении его», — отметил Широков.

В 2023-м Мамаеву напомнили о ситуации. Он отметил, что ничего страшного тогда не произошло: «Что такого в этом инциденте? Он совершенно обычный, ну, разбитая бровь. Я имею в виду обычный с точки зрения мужского коллектива. Если глобализировать, можно раздуть как угодно. Разбитая бровь — что в этом такого? В игре мне сколько раз её разбивали: зашивали — идёшь, играешь».

Владимир Быстров и Квинси Овусу-Абейе («Спартак»)

В 2006-м «Спартак» завершал год матчем 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с португальским «Спортингом». Чемпионство РПЛ красно-белые не взяли, уступив по дополнительным показателям ЦСКА. Оставалось только сыграть в Лиссабоне и побороться за третье место в группе и попадание в Кубок УЕФА. Перед матчем со «Спортингом» красно-белые провели открытую тренировку. По ходу двусторонки прямо на глазах у журналистов и при камерах начали драку Владимир Быстров и Квинси Овусу-Абейе. Они обменялись несколькими ударами, но до повреждений не дошло. Игроков растащили партнёры по команде, после чего тренер Владимир Федотов выгнал их с тренировки.

Позже Федотов заявил, что конфликт исчерпан: «В конце сезона у футболистов накопилась усталость не только физическая, но и психологическая. Она, к сожалению, выливается порой в такие непривлекательные формы. Случаются срывы. Не оправдывая ребят, отмечу, что во времена моей молодости подобные ситуации случались намного чаще, так как футбол был жёстче». «Спартак» в итоге выиграл у «Спортинга» со счётом 3:1. А Быстров поучаствовал во всех трёх голах красно-белых.

Артём Дзюба и Юрий Лодыгин («Зенит»), Артём Дзюба и Сергей Пиняев («Локомотив»)

Артём Дзюба — один из самых харизматичных игроков РПЛ в XXI веке. Его характер сочетается с физической мощью. И иногда это выливается в неприятности. Например, Дзюба дрался с голкипером «Зенита» Юрием Лодыгиным после матча РПЛ с «Краснодаром» (1:2) в 2016 году. На 86-й минуте Артём вывел петербуржцев вперёд. Однако «быки» вырвали победу, забив дважды в добавленное время. В трансляцию попал эпизод, в котором Дзюба показал неприличный жест кому-то из партнёров. Это не понравилось Лодыгину, из-за чего в раздевалке «Зенита» началась драка.

«Какие у меня отношения с Артёмом Дзюбой? Никакие. Может, если встретимся, будем общаться, поприветствуем друг друга, поговорим. Однако сейчас не общаемся. Драка с ним? Ну да, была. Но потом всё утихло. Были обычные рабочие отношения. Хуже точно ничего не стало. Может, чуть лучше стало», — рассказал Лодыгин в 2023-м в интервью Sport24. Хотя Дзюба после матча опровергал конфликт: «У нас не было драки. Вы видите что-нибудь на лице? Вообще не было ничего, выдумывать не надо».

А в конце 2023 года инсайдер Иван Карпов сообщил, что Дзюба подрался с партнёром по «Локомотиву» Сергеем Пиняевым после матча 14-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1). Во время игры Артём напихал одноклубнику за несколько неудачных действий подряд, на что 19-летний футболист ответил Артёму что-то из разряда: «Мы тут все бегаем, а ты вообще пешком по полю ходишь». По окончании матча Дзюба продолжил конфликт в раздевалке, после чего завязалась потасовка. Разнимать сцепившихся игроков пришлось другим футболистам «Локо». Однако Пиняев и Дзюба высмеяли эту новость в своих соцсетях.

Позже Сергей прокомментировал ситуацию: «Не обращал на это внимания. Посмеялись вместе, да и всё. Если видели, как мы отреагировали в соцсетях, такими же сообщениями обменялись и в командной группе — как вы это себе представляете? Все посмеялись, да и всё — как видите, на коллектив это никак в худшую сторону не повлияло. А возможно, даже в лучшую повлияло. В нашей команде мы друг друга уважаем, не переступаем какую-то грань. Артём, [как и] любой другой лидер старше меня всегда может мне подсказать — я к этому правильно отнесусь. Мы всегда за здоровые разговоры и здоровые подсказы».

Неймар и Нелсон Семеду («Барселона»)

В июле 2017 года «Барселона» проводила турне по США. Неймар думал о переходе в «ПСЖ», а защитник Нелсон Семеду только-только перебрался в Каталонию. И на одной из тренировок между футболистами возник конфликт. Неймар врезал по ногам Семеду, после чего началась драка, попавшая на камеры. Серхио Бускетс и Самуэль Юмтити разняли партнёров, но осадок остался.

«Лично это [отношение Неймара] не сильно повлияло на меня, потому что у меня была поддержка команды и моих друзей. Я только что перешёл, и один из самых важных игроков в команде подрался со мной. Это меня раздражало, но я также понял, что он был в трудной ситуации, хотел уйти», — отметил Семеду в том же году. А Неймар через пару недель перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ» за € 222 млн.

Эммануэль Адебайор и Никлас Бендтнер («Арсенал»)

И Эммануэль Адебайор, и Никлас Бендтнер были футболистами с не самым приятным характером. А в 2008 году между ними случился конфликт. «Арсенал» проиграл «Тоттенхэму» (1:4), и нервы игроков не выдержали. Адебайор обматерил Бендтнера, после чего ударил его прямо в нос. К счастью, обошлось без перелома.

«Такое хамство недопустимо в нашей команде. Эммануэль и Никлас должны извиниться перед всеми. Особенно перед болельщиками», — заявил защитник «Арсенала» Вильям Галлас. «Эммануэль — странный парень. Мягко говоря. Но я его прощаю», — заявил позже Бендтнер.

Златан Ибрагимович и Огучи Оньеву («Милан»)

Встреча настоящих тяжеловесов произошла в «Милане». В 2010 году La Gazzetta dello Sport сообщила, что Златан Ибрагимович и Огучи Оньеву устроили драку на тренировке. По версии американца, форвард жёстко действовал в одном из эпизодов. Огучи высказал своё недовольство, что вызвало гнев Златана. Словесная перепалка переросла в драку. Ибрагимович повалил Оньеву, чей рост составляет 195 см. После того как Оньеву поднялся на ноги, он схватил нападающего за шею. 10 человек пытались разнять футболистов, а затем тренер Массимилиано Аллегри прервал тренировку. Руководство «Милана» вывело обоих игроков из основного состава.

Ибрагимович рассказал об эпизоде в автобиографии: «У нас впереди было дерби с «Интером», я понимал, что устроят их болельщики. Атмосфера была нервная, и вдобавок я не ладил с Оньеву - американцем размером с дом. Я сказал парням: «Будет что-то серьёзное, чувствую». Оньеву напоминал боксёра-тяжеловеса. Два метра ростом, 100 кг веса. Он не выносил меня. Обвинял в трэш-токе, но это какая-то чепуха. Это ведь меня постоянно оскорбляли. Я столько дерьма наслушался: грёбаный цыган, разное про мою мать и так далее. Я сказал об этом Оньеву, но он не унимался, тыкал в меня пальцем.

В какой-то момент меня накрыло. Когда он получил мяч, я бросился в жёстком подкате, но он заметил меня, успел увернуться. Мы оба упали, однако я был уверен, что промахнулся. Встал, почувствовал тычок в плечо. Плохая идея, Огучи Оньеву. Я ударил его головой, мы налетели друг на друга. Это было жёстко. И тут случилось самое странное. Со слезами на глазах Оньеву начал молиться богу и креститься. Мне это показалось провокацией, я разозлился ещё больше. Аллегри пытался нас успокоить, но я просто сгрёб его в охапку, отодвинул и снова бросился на Огучи. Нас растянули одноклубники. Вот это уже хорошая идея».

Оньеву в итоге сломал Златану ребро, однако Ибрагимович не признался врачам и вышел на следующий матч. Огучи же через два месяца покинул «Милан».

Жерар Пике и Алекс Сонг («Барселона»)

Конфликт между игроками «Барселоны» произошёл во время празднования чемпионства в 2013 году. Клуб устроил парад и отмечал титул с болельщиками. Автобус «Барсы» двигался по улицам города. А в это время на втором ярусе схлестнулись Алекс Сонг и Жерар Пике. Что произошло — неизвестно. Очевидцы отмечали, что спровоцировал ситуацию испанец. Неожиданно Сонг дал пощёчину Пике и уже собирался нанести удар кулаком. Но Карлес Пуйоль спас Жерара. А руководство «Барсы» отметило, что на конфликт повлиял алкоголь.

Рахим Стерлинг и Джо Гомес (сборная Англии)

В 2019 году конфликт произошёл в сборной Англии: он случился между Рахимом Стерлингом и Джо Гомесом. Издание Sky Sports сообщило подробности инцидента. По их информации, конфликт случился в столовой. Стерлинг сидел за столом, Гомес подошёл к нему, чтобы поздороваться, на что форвард «Сити» сказал: «Ты же теперь крутой парень? Да, здоровяк?» Партнёры по команде сначала не обратили на это внимания, думая, что Стерлинг просто шутит. Но Рахим схватил партнёра по сборной за горло. Гомес не повёлся на провокацию, и футболистам не пришлось вмешиваться в потасовку.

Что же побудило Стерлинга на подобное поведение? Всё дело в матче «Ливерпуля» и «Манчестер Сити», состоявшемся прямо перед вызовом в сборную Англии. На последних минутах встречи Рахим повздорил с Джо: они толкались в борьбе за мяч, форвард решил, что было нарушение правил. Тогда защитник «Ливерпуля» взял его за плечи, что-то сказал и оттолкнул. Стерлинг полез отвечать, но его оттащили. Видимо, у футболиста «Сити» осталась обида.

После инцидента в сборной Рахим выпустил заявление в соцсетях и отметил, что ситуация разрешена. Однако главный тренер Гарет Саутгейт отстранил вингера от матчей с Черногорией и Косовом в отборочном цикле Евро-2020.

İdman.biz