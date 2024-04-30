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Кевин Де Брёйне установил уникальный рекорд АПЛ, превзойдя двух звёзд

Мировой футбол
Новости
30 Апреля 2024 14:03
Кевин Де Брёйне установил уникальный рекорд АПЛ, превзойдя двух звёзд

Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне установил новый рекорд по количеству матчей в чемпионате Англии с двумя или более результативными передачами.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», в матче 35-го тура АПЛ «Манчестер Сити» бельгийского полузащитника победил «Ноттингем Форест» - 2:0. В этой игре Де Брёйне оформил свои 14-й и 15-й ассисты в сезоне.

Бельгиец стал первым игроком в истории чемпионата Англии, которому удалось сделать 2+ ассиста в 18 матчах. Предыдущий рекорд принадлежал Сеску Фабрегасу и Райану Гиггзу - 17 матчей у обоих.

Кевин Де Брёйне провёл 21 матч во всех турнирах в этом сезоне. В его активе шесть голов и 15 передач.

«Ман Сити» занимает второе место в чемпионате Англии, однако по потерянным очкам опережает лидирующий «Арсенал».

İdman.biz

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