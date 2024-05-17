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Салфетка с контрактом Месси продана за 965 тысяч долларов

Мировой футбол
Новости
17 Мая 2024 21:10
Салфетка с контрактом Месси продана за 965 тысяч долларов

Салфетка, на которой аргентинская звезда Лионель Месси подписал свой первый контракт с испанским клубом «Барселона», была продана на аукционе за 965 тысяч долларов.

Как сообщает İdman.biz, информацию об этом распространил британский аукционный дом Bonhams.

Свой первый контракт Месси подписал с «Барселоной» 14 декабря 2000 года в возрасте 13 лет. 36-летний футболист выступал в основной команде каталонцев в 2003-2021 годах.

Он 10 раз был чемпионом Испании, 8 раз выигрывал Суперкубок страны, 7 раз - Кубок Испании, 4 раза - Лигу чемпионов, по 3 раза - Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

İdman.biz

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