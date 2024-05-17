Последний матч Клоппа, развязка чемпионской гонки в АПЛ и ещё 10 главных игр выходных

Главные игры выходных, 17-19 мая

Европейский сезон подходит к концу. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", в предстоящие выходные завершатся чемпионаты Англии, Франции и Германии. "Арсенал" и "Манчестер Сити" разыграют золото АПЛ, а "Ливерпуль" проводит Юргена Клоппа. В Бундеслиге "Байер" находится в шаге от сезона без поражений. А в Лиге 1 "Гавр" Далера Кузяева спасается от стыков. Мы отобрали главные матчи выходных.

"Манчестер Сити" - "Вест Хэм": воскресенье, 19 мая, 19:00

Англия - Премьер-лига . 38-й тур

19 мая 2024, воскресенье. 19:00 МСК

Интрига: "Сити" заберёт АПЛ в четвёртый раз подряд?

"Манчестер Сити" - в шаге от четвёртого подряд золота АПЛ. Это не удавалось никому в истории! Команда Пепа Гвардиолы в прошлом туре обыграла "Тоттенхэм" (2:0) и поднялась на первое место. Чтобы оформить чемпионство, нужно дома победить "Вест Хэм". А если "Арсенал" потеряет очки с "Эвертоном", то достаточно сыграть не хуже "канониров". В общем, АПЛ отправит трофей в Манчестер на "Этихад". Очень велика вероятность, что "горожане" снова поднимут его над своими головами.

"Арсенал" — "Эвертон": воскресенье, 19 мая, 19:00

Англия - Премьер-лига . 38-й тур

Интрига: у "Арсенала" получится взять первое за 20 лет золото?

"Арсенал" борется за титул АПЛ за тур до конца. Но, к сожалению для лондонцев, не всё зависит от них. Команда Микеля Артеты на два очка отстаёт от "Манчестер Сити". Чтобы стать чемпионом, "Арсеналу" необходима осечка "горожан". Помочь лондонцам могут соседи из "Вест Хэма". Кстати, летом 2023 года "Арсенал" купил у "молотобойцев" Деклана Райса. У "Вест Хэма" есть шанс помочь экс-капитану взять золото АПЛ. "Арсенал" не брал титул с 2004-го!

"Байер" - "Аугсбург": суббота, 18 мая, 17:30

Германия - Бундеслига . 34-й тур

Интрига: завершит ли "Байер" сезон Бундеслиги без поражений?

"Байер" в одном матче от исторического достижения. Команда уже стала чемпионом Германии, а теперь есть возможность завершить сезон без поражений. Удивительно, что леверкузенцы не проигрывают ни в Бундеслиге, ни в Лиге Европы, ни в Кубке страны. Ещё никто не проходил целый сезон без поражений. А "Байер" близок к этому. Поболеем?

"Ливерпуль" — "Вулверхэмптон": воскресенье, 19 мая, 19:00

Англия - Премьер-лига . 38-й тур

Интрига: как "Ливерпуль" проводит Клоппа?

Последний матч Юргена Клоппа. Момент, который болельщики "Ливерпуля" не ожидали пережить в конце этого сезона. Но в январе немец объявил об уходе по окончании чемпионата. Да, "красным" не удалось зацепиться за победу в Лиге Европы или АПЛ. Но место в топ-3 и Кубок лиги — не самый плохой итог сезона. Последний матч под руководством Клоппа "Ливерпуль" проведёт с "Вулверхэмптоном". Важен не сколько итог встречи, а то, что произойдёт после. Прольётся море слёз. Уходит одна из главных тренерских легенд "Ливерпуля".

"Лечче" - "Аталанта": суббота, 18 мая, 20:00

Италия - Серия А . 37-й тур

Интрига: "Аталанта" попадёт в Лигу чемпионов?

"Аталанта" проиграла в финале Кубка Италии "Ювентусу". Но у бергамасков ещё есть шанс выиграть Лигу Европы: команду Джан Пьеро Гасперини в матче за титул ждёт "Байер". Также "Аталанта" близка к оформлению путёвки в Лигу чемпионов через Серию А. Для этого достаточно обыграть в предстоящем туре "Лечче". Тогда отрыв от "Ромы" составить шесть очков за два матча до финиша. И "Аталанта" гарантирует себе место в ЛЧ за счёт преимущества в очных встречах. Ждём Миранчука в главном еврокубке в следующем сезоне?

"Гавр" - "Марсель": воскресенье, 19 мая, 23:00

Франция - Лига 1 . 34-й тур

Интрига: "Гавр" останется без стыков?

Перед последним туром "Гавр" находится в трёх очках от зоны стыков. Впереди — матч с "Марселем". Непростая игра. Но "Гавр" вряд ли опустится ниже в таблице. Идущий 16-м "Метц" вообще сыграет с "ПСЖ". Да и разница мячей у них намного хуже, чем у "Гавра": "-21" против "-10". Так что у Далера Кузяева небольшие шансы провалиться в стыковые матчи. "Гавр" обязан сохранить место в Лиге 1.

"Бетис" - "Реал Сосьедад": воскресенье, 19 мая, 21:00

Испания - Примера . 37-й тур

Интрига: "Сосьедад" гарантирует себе еврокубки?

"Реал Сосьедад" занимает шестое место в Примере после 36 туров и на данный момент проходит в Лигу конференций. Чтобы гарантировать себе место в еврокубках, нужно обыграть "Бетис" в предстоящей встрече. Тогда "Сосьедад" оторвётся от конкурента на четыре очка. Хотя по итогам сезона шестая строчка может дать и путёвку в Лигу Европы.

"Интер" - "Лацио": воскресенье, 19 мая, 20:00

Италия - Серия А . 37-й тур

Интрига: "Лацио" финиширует в Серии А ниже заклятых врагов из "Ромы"?

"Интер" - уже чемпион Италии. А "Лацио" борется за место в Лиге Европы. Есть шанс финишировать выше "Ромы". Но нужно побеждать в следующих матчах и ждать ошибок от "волков". А если "Лацио" уступит "Интеру", то есть вероятность свалиться на восьмую строчку. Интрига на финише Серии А мощно закрутилась! Посмотрим, как Симоне Индзаги выступит против бывшего клуба.

"Галатасарай" - "Фенербахче": воскресенье, 19 мая, 20:00

Турция - Суперлига . 37-й тур

Интрига: "Галатасарай" оформит чемпионство в матче с главным конкурентом?

"Галатасарай" за два тура до финиша чемпионата Турции на шесть очков опережает "Фенербахче". И в следующем матче команды сыграют друг с другом. Если "Галатасарай" набёрет хотя бы одно очко, то гарантирует себе титул. Хотя даже победа "Фенербахче" несильно поможет. Тогда "Галатасарай" обязан проиграть ещё в последнем туре. Ранее "львы" уступили всего один раз в 36 турах. Маловероятно, что проиграют в двух последних играх сразу.

"Аль-Наср" - "Аль-Хиляль": пятница, 17 мая, 22:00

Саудовская Аравия - Про-Лига . 32-й тур

Интрига: команда Роналду снова проиграет "Аль-Хилялю"?

"Аль-Хиляль" - чемпион Саудовской Аравии. А Криштиану Роналду вместе с "Аль-Насром" снова остался без золота. Но доминация "Аль-Хиляля" на этом не завершается. "Аль-Наср" уступил сопернику в двух последних очных встречах. Продлится ли неудачная серия команды Роналду? Или легендарный португалец забьёт парочку голов и скрасит конец сезона для "Аль-Насра"?

"Челси" - "Борнмут": воскресенье, 19 мая, 19:00

Англия - Премьер-лига . 38-й тур

Интрига: "Челси" окажется в топ-5?

У "Челси" остаются шансы на попадание в топ-5. Команде Маурисио Почеттино необходимо побеждать дома "Борнмут" и ждать поражения "Тоттенхэма" во встрече с "Шеффилд Юнайтед". "Челси" достиг неплохого прогресса по ходу сезона. Финиш в пятёрке и путёвка в Лигу Европы станут хорошим подарком для болельщиков. Хотя даже в случае итогового шестого места "Челси" всё равно может оказаться в ЛЕ. Для этого необходима победа "Манчестер Сити" над "МЮ" в финале Кубка Англии.

"Брайтон" — "Манчестер Юнайтед": воскресенье, 19 мая, 19:00

Англия - Премьер-лига . 38-й тур

Интрига: "МЮ" завершит сезон на позитивной ноте?

"Манчестер Юнайтед" провалил сезон в АПЛ. У команды ещё остаются надежды на Кубок Англии: в финале манкунианцы встретятся с "Манчестер Сити". Но в чемпионате команда Эрика тен Хага может рассчитывать максимум на седьмое место. Его "МЮ" займёт, если обыграет в гостях "Брайтон", а "Ньюкасл" потеряет очки в игре с "Брентфордом". В первом круге "Юнайтед" уступил "чайкам" дома. Получится ли взять реванш?

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