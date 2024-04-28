Месси возглавил гонку бомбардиров нынешнего сезона МЛС - ВИДЕО

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси вышел на первое место в гонке бомбардиров в нынешнем сезоне МЛС.

США - Major League Soccer . МЛС

28 апреля 2024, воскресенье. 03:30

США - Major League Soccer . МЛС

28 апреля 2024, воскресенье. 03:30

Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо) - Интер Майами - 1:4

Голы: 1:0 Чанкалай – 1' 1:1 Месси – 32' 1:2 Месси – 68' 1:3 Кремаски – 83' 1:4 Суарес – 89'

Напомним, аргентинский нападающий забил два гола в матче с «Нью-Инглэнд Революшн» (4:1). Таким образом, Месси забил девятый гол в нынешнем сезоне и вышел на первое место в гонке бомбардиров.

Второе место делят форвард «Реал Солт-Лейк» Кристиан Аранго и нападающий «Ди-Си Юнайтед» Кристиан Бентеке.

На данный момент «Интер Майами» возглавляет турнирную таблицу МЛС, набрав 21 очко. Команда одержала третью победу подряд в лиге.

В следующем туре «Интер Майами» встретится с «Нью-Йорк Ред Буллз». Матч состоится 5 апреля, начало – в 3:30.

İdman.biz