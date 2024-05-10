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Моуринью: За 20 лет никто не выигрывал Лигу чемпионов так, как это делал я

Мировой футбол
Новости
10 Мая 2024 19:18
Моуринью: За 20 лет никто не выигрывал Лигу чемпионов так, как это делал я

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", португальский специалист Жозе Моуринью высказался о своей победе с "Порту" в финальном матче Лиги чемпионов 2004 года с "Монако" (3:0).

"Прошло 20 лет. За 20 лет многие тренеры выигрывали Лигу чемпионов, но никто не сделал это таким образом. Они выигрывали турнир с большими клубами, с большими бюджетами, с лучшими игроками. Никто не выигрывал Лигу чемпионов так, как я", - сказал Моуринью в интервью EA Sports Korea.

Последним клубом португальца была "Рома", которую он покинул в январе 2024 года. Португалец возглавлял итальянский клуб с 2021-го. В сезоне-2021/2022 "Рома" выиграла Лигу конференций. В сезоне-2022/2023 "волки" дошли до финала Лиги Европы. Под руководством Моуринью "Рома" суммарно провела 96 матчей. В них римляне одержали 44 победы, 23 раза сыграли вничью и потерпели 29 поражений.

Ранее Моуринью тренировал также "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Реал", "Интер", "Порту", "Лейрию" и "Бенфику".

İdman.biz

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