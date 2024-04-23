Решение УЕФА по ЕВРО-2024

Определено количество футболистов, которые команды-участницы Евро-2024 могут включить в заявку.

Как сообщает İdman.biz, такое решение принял УЕФА.

Участники финальной стадии чемпионата Европы смогут заявить на соревнования 26 игроков. Ранее предполагалось, что это число составит 23.

УЕФА впервые разрешил командам заявить на ЕВРО-2020 26 игроков. В то время этот шаг был сделан из-за осложнений, вызванных коронавирусом и плотным календарем игр. Хотя ФИФА разрешила заявить на ЧМ-2022 такое же количество игроков, планировалось вернуться к применению правила «23».

Напомним, Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

İdman.biz